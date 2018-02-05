Küresel bazda lider bankaların arka arkaya kripto para işlemlerine yönelik yasaklama ve kısıtlama kararı almalarının ardından piyasanın en büyük kripto parası Bitcoin, sekiz bin dolardan daha da düşerek 7 bin 287 dolara geriledi. Sanal paranın toplam piyasa hacmi 367 milyar dolara kadar daraldı.

Halifax, Bank of Scotland ve MBNA'in de dahil olduğu Lloyds Banking Group, başkanlık ettiği kurumların kredi kartlarıyla sanal para birimleri alışverişinin yasaklandığını açıkladı. Şirket yetkililerinin yapmış olduğu açıklamalarda, bundan sonra Lloyds Bank, Bank of Scotland, Halifax ve MBNA'in kripto para birimleri satın alımını içeren kredi kartı işlemlerini kabul etmeyeceklerini bildirdi. Lloyds'dan önce açıklama yapan ABD'nin öncü bankaları da, kredi kartıyla kripto para birimlerine yatırım yapılmasını yasaklayacağını belirtmişti.

Sanal Para Alımları Bankalar Açısından Risk Oluşturuyor

ABD'nin en büyük bankaları olarak kabul edilen JP Morgan Chase & Co., Bank of America Corp ve Citigroup, kredi kartlarıyla Bitcoin ve diğer sanal para birimleri alımlarına izin vermediğini bildirdi. Bankalar yönünden kripto para birimlerine yönelik işlemleri kabul etmek riskli bir durum olarak düşünülüyor. İşlem gerçekleştiren kişinin yatırım yaptığı sanal para biriminin değer kaybetmesi ve aldığı borcu ödeyememesi ihtimali endişelere neden oluyor.

Buna ek olarak çalıntı kredi kartlarının yanlış kişilerin eline düşmesiyle kripto para alımlarının yapılması sanal para birimleri işlemlerinde bir risk olarak görülüyor. Sanal para birimleri, dijital platformlarda işlem görmesi nedeniyle bankaların para aklama ihtimaline karşı işlemleri takip etmesini de zorlaştırıyor.