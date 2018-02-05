ABD Bankaları Sanal Para Alımlarını Engelledi!
Advert Advert Advert


ABD Bankaları Sanal Para Alımlarını Engelledi!


ABD Bankaları Sanal Para Alımlarını Engelledi!
ABD Bankaları Sanal Para Alımlarını Engelledi! Dilara Bozdoğan - Tarih: 2018-02-05 Saat: 23:36:07
Anasayfa Bankalar ABD Bankaları Sanal Para Alımlarını Engelledi!

ABD'nin lider bankalarından sonra Birleşik Krallık merkezli Lloyds Banking Group, müşterilerinin kredi kartı kullanarak kripto para birimlerine yatırım yapılmasını yasakladığını bildirdi.

Küresel bazda lider bankaların arka arkaya kripto para işlemlerine yönelik yasaklama ve kısıtlama kararı almalarının ardından piyasanın en büyük kripto parası Bitcoin, sekiz bin dolardan daha da düşerek 7 bin 287 dolara geriledi. Sanal paranın toplam piyasa hacmi 367 milyar dolara kadar daraldı.

Halifax, Bank of Scotland ve MBNA'in de dahil olduğu Lloyds Banking Group, başkanlık ettiği kurumların kredi kartlarıyla sanal para birimleri alışverişinin yasaklandığını açıkladı. Şirket yetkililerinin yapmış olduğu açıklamalarda, bundan sonra Lloyds Bank, Bank of Scotland, Halifax ve MBNA'in kripto para birimleri satın alımını içeren kredi kartı işlemlerini kabul etmeyeceklerini bildirdi. Lloyds'dan önce açıklama yapan ABD'nin öncü bankaları da, kredi kartıyla kripto para birimlerine yatırım yapılmasını yasaklayacağını belirtmişti.

Sanal Para Alımları Bankalar Açısından Risk Oluşturuyor

ABD'nin en büyük bankaları olarak kabul edilen JP Morgan Chase & Co., Bank of America Corp ve Citigroup, kredi kartlarıyla Bitcoin ve diğer sanal para birimleri alımlarına izin vermediğini bildirdi. Bankalar yönünden kripto para birimlerine yönelik işlemleri kabul etmek riskli bir durum olarak düşünülüyor. İşlem gerçekleştiren kişinin yatırım yaptığı sanal para biriminin değer kaybetmesi ve aldığı borcu ödeyememesi ihtimali endişelere neden oluyor.

Buna ek olarak çalıntı kredi kartlarının yanlış kişilerin eline düşmesiyle kripto para alımlarının yapılması sanal para birimleri işlemlerinde bir risk olarak görülüyor. Sanal para birimleri, dijital platformlarda işlem görmesi nedeniyle bankaların para aklama ihtimaline karşı işlemleri takip etmesini de zorlaştırıyor.

 
Bitcoin Sanal Para Kripto Para Lloyds Banking Group Bank of Scotland Halifax MBNA
KREDİ HABERLERİ
Kredi Çekmek mi Kredi Kartından Nakit Çekmek mi? Kredi Çekmek mi Kredi Kartından Nakit Çekmek mi? Bankalardan kredi kullanmak ve kredi kartından nakit çekmek ihtiyaçlar dikkate alındığı zaman biri diğerine göre çok daha avantajlı hale gelmektedir. Her ikisinin de değerlendirilmesi sonucunda...
Ayda 500 TL Taksitle Ev Alınır mı?
Ayda 500 TL Taksitle Ev Alınır mı? Ev sahibi olmak ya da ev alarak yatırım yapma herkesin hayalidir. Bunun için de yeterli tutarda nakit paranın olması gerekir. Bu nedenle de çoğu vatandaş hayallerini, isteklerini ertelemek zorunda hisseder. Ancak bu yanlış bir...
İkinci El Taşıt Kredisi Veren Bankalar
İkinci El Taşıt Kredisi Veren Bankalar Satın alınması planlanan ikinci el otomobil için nakit ihtiyacı bankalardan karşılanabilinmektedir. Bankalar uygun faiz oranları ile ikinci el taşıt kredisi imkanları sunmaktadır.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Ziraat Katılım 2017 Bilançosunu Açıkladı
Ziraat Katılım 2017 Bilançosunu Açıkladı
ABD Borsaları Yeni Haftada Değer Kaybına Devam Etti
ABD Borsaları Yeni Haftada Değer Kaybına Devam Etti