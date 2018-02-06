06.02.2018 Dolar ve Euro Ne Kadar? Piyasalarda Son Gelişmeler!
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06.02.2018 Dolar ve Euro Ne Kadar? Piyasalarda Son Gelişmeler!


06.02.2018 Dolar ve Euro Ne Kadar? Piyasalarda Son Gelişmeler!
06.02.2018 Dolar ve Euro Ne Kadar? Piyasalarda Son Gelişmeler! Hatice Demir - Tarih: 2018-02-06 Saat: 08:23:31
Anasayfa Altın&Döviz 06.02.2018 Dolar ve Euro Ne Kadar? Piyasalarda Son Gelişmeler!

ABD’de tarım dışı istihdam verilerinin son 9 yılın rekorunu kırmasının ardından yükselen Dolar kuru, beklentilerin altında gelen enflasyon rakamları nedeniyle sınırlı bir miktar geriledi.

Dolar kuru dün küresel anlamda değer kazanan para birimleri arasında yer aldı. Ancak ülkemizde rakam düşüş yönünde oldu. Özellikle enflasyon verilerinin beklenenin altında çıkması kur açısından Türk Lirasını diğer ülke para birimlerinin önüne geçirdi.

ABD ekonomisinde beklenenin üzerinde gerçekleşen iyileşme, Başkan Donald Trump tarafından gerçekleştirilen Vergi Reformunun etkilerinden biri olarak görülüyor. Trump büyük şirketlerin tekrar ABD’ye dönerek istihdama ve ekonomiye katkıda bulunmalarını sağlamak için ödedikleri vergide ciddi oranda indirime gitmiş ve bu da iş dünyası tarafından olumlu karşılanmıştı.

Dolar Ne Kadar?

Dün 3,7905’den kapanan Dolar kuru bugün güne 3,7888 lira seviyesinden başladı.

Euro Kuru Ne Kadar?

Dün 4,6882 liradan kapanan Euro kuru bugün güne 4,6874 liradan başladı.

Euro/Usd Paritesi

Euro/Dolar paritesi 1,2368 seviyesinde güne başladı.

BIST100 Endeksi

Dün 118 bin 119 puandan kapanan BIST100 endeksi bugün güne yüzde 1 düşüş ile 116 bin 852 puandan başladı.

Bitcoin Ne Kadar?

Bitcoin’deki düşüş hızlı bir şekilde devam ediyor. Sanal para birimi yüzde 12 değer kaybederek 6 bin 262 dolar seviyesine geriledi.

Ethereum Ne Kadar?

Ethereum 614 dolar seviyesine geriledi.

Gram Altın Ne Kadar?

Gram altın güne 163,54 liradan başladı.

Çeyrek Altın Ne Kadar?

264,13 liradan alıcı bulan çeyrek altın yatay bir seyir izliyor.

 
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