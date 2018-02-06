Enflasyonun Asıl Sorumlusu Ulaşım
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Enflasyonun Asıl Sorumlusu Ulaşım


Enflasyonun Asıl Sorumlusu Ulaşım
Enflasyonun Asıl Sorumlusu Ulaşım Hatice Demir - Tarih: 2018-02-06 Saat: 08:44:49
Anasayfa Eko Gündem Enflasyonun Asıl Sorumlusu Ulaşım

TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar yıllık bazda Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) gıdanın payının 1,91, ulaştırmanın payının ise 2,61 puan olduğunu belirterek asıl sorumlunun ulaşım olduğunu ifade etti.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar tarafından yapılan yazılı açıklamada, 2018 yılının ocak ayı gıda enflasyonu verilerinin normal bir seyirde gerçekleştiğini ve tek haneleri rakamlara ulaştığı belirtildi.

Ocak ayı tüketici fiyat endeksinde aylık bazda yüzde 1,02, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 1,67, çeşitli mal ve hizmetlerde yüzde 2,96, ev eşyasında yüzde 2,44, sağlıkta yüzde 2,42, konutta yüzde 2,34 ile gıdanın çok üzerinde fiyat artışları yaşandığını dile getiren Bayraktar gıda yıllık enflasyon değerlerinin sadece bir ayda yüzde 13,8’den yüzde 8,76’ya düştüğünü belirtti. Yıllık Tüketici Fiyat Endeksinin gıda enflasyonundan yüksek durumda olduğunu belirten Bayraktar ulaştırmanın enflasyon değerinin yüzde 16, ev eşyasının ise yüzde 13,5 seviyesinde olduğunu kaydetti.

Bayraktar, gıda harcama grubunun toplam harcamalar içerisindeki payının yüzde 21,77 olduğunu belirtirken bu rakama rağmen, enflasyondaki payının yüzde 18,45’de kaldığını dile getirdi. Ulaştırmanın tüketici harcamaları içerisindeki payının yüzde 16,31 ile gıdanın altında  olduğunu söyleyen Başkan bu kalemin enflasyondaki payının ise yüzde 25,22 seviyesinde olduğunu kaydetti.

Yıllık tüketici fiyat endeksi (TÜFE) hesaplanırken gıdanın payının yüzde 1,91 oranında iken ulaştırmanın ise yüzde 2,61 değerinin olmasının sistemin önemli bir sorunu olduğunu dile getiren Bayraktar sadece gıda fiyatlarında indirime giderek enflasyonun düşürülemeyeceğini, diğer kalemlerde de önemli çalışmalar yapılmasını gerektiğini sözlerini ekledi.

 
Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar enflasyon ulaşım gıda enflasyonu
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