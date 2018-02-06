Alman lüks otomobil üreticisi Porsche, yeni modeli ile Tesla’ya rakip olmaya hazırlanıyor. Almanya’nın Stuttgart şehrinde üretim faaliyetlerini sürdüren marka tamamen elektrikli lüks araç üretmek için toplamda 6 milyar Euro kaynak ayıracağını duyurdu. Geçtiğimiz yıl bu konudaki açıklamalarda 3 milyar Euro kaynaktan bahseden firma yetkilileri bu sene konu ile ilgili vaatlerini ikiye katlayarak önemli bir adım attıklarını dile getirdi.

Tesla Model S ile Rekabet Edecek

Mission E modeli için piyasaya çıkış tarihini de 2022’den 2019’a çeken ünlü otomobil devi firma, aracın fiyatının 75 bin doların altında tutularak Tesla Model S ile rekabet etmesinin sağlanmasını hedefliyor.

Porsche tarafından geliştirilmekte olan aracın tek şarj ile 640 ila 965 kilometre arasında yol alabileceği belirtiliyor. Aracın maksimum hızı ise saatte 250 kilometreye ulaşacak. Araçta yer alan 800 voltluk sistem sayesinde şarj süreci de kısaltılmış. Sadece 15 dakika içerisinde yüzde 80 batarya doluluğuna ulaşılabilecek.

Sektöre Yeni Oyuncular Dahil Oluyor

Geçtiğimiz günlerde farklı bir Alman otomotiv devi Mercedes’te benzer bir yatırım yaptığını duyurmuş ve Alabama’da yer alan fabrikasında elektrikli otomobil üretimi için 1 milyar dolar değerinde yatırım yapılacağını açıklamıştı.

Günümüzde elektrikli otomobil denildiğinde akla ilk gelen marka Elon Musk’ın kurucusu olduğu Tesla. Tesla özellikle lüks segmentte elektrikli araçlar üretiyor ve bu alanda şimdiye kadar karşısına ciddi bir rakip çıktığı söylenemez. Porsche ve Mercedes gibi devlerin sektöre dahil olması ile birlikte tüketicilerin seçim şansı artacak ve gelecek daha da farklı şekillenebilecek.