Dev Tankerler Petrol Değil Büyük Veri Taşıyacak
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Dev Tankerler Petrol Değil Büyük Veri Taşıyacak


Dev Tankerler Petrol Değil Büyük Veri Taşıyacak
Dev Tankerler Petrol Değil Büyük Veri Taşıyacak Hatice Demir - Tarih: 2018-02-06 Saat: 09:24:17
Anasayfa Eko Gündem Dev Tankerler Petrol Değil Büyük Veri Taşıyacak

Teknolojinin ilerlemesi ticari hayatın önem sıralamasını da değiştirdi. Artık dev tankerler petrol değil büyük veri merkezlerini taşıyacak.

İnternet her geçen gün farklı bir alana yönelerek hayatımızı çepeçevre sarıyor. Bu durum da küresel veriye olan ilginin boyutlarının artmasına neden oluyor. Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden biri olan Cisco tarafından yapılan araştırmaya göre küresel veri trafiğinin büyüklüğü Temmuz 2017 itibariyle ilk defa 1 Zettabyte (1 trilyon gigabyte) sınırını geride bıraktı. Bu baş döndürücü kapasite artışının gerçekleşmesini sağlayan unsurların başında veri merkezleri geliyor. 2017 yılında toplamda 8,6 milyona ulaşan veri merkezleri sanal dünyada işlerin yolunda gitmesini sağlayan en önemli unsurlardan bir tanesi.

Büyük Bir Enerji Sarfiyatı Söz Konusu

Veri merkezlerinin açık tutulabilmesi için ihtiyaç duyulan enerji çok büyük bir orana tekabül ediyor. Gerçekleştirilen tahminlere göre tüm dünyada üretilen enerjinin yüzde 3’ü bu merkezler tarafından tüketiliyor. Sektörde yaşanan büyümenin etkisi ile her dört yılda bir de bu tüketim ikiye katlanıyor.

Karada maliyetlerin artması nedeniyle de teknoloji alanındaki dünya devi şirketler gözlerini okyanuslara dikti. Özellikle Google, Facebook ve Microsoft açık denizlerdeki soğuk rüzgâr ve suyun soğutma niteliğini avantaja çevirmeyi planlıyor. Google ve Facebook bundan böyle tasarlayacağı yeni veri merkezlerinin bir bölümünü açık denizlere aktaracak.

Eski Petrol Tankerleri ve Platformları Kullanılacak

Açık denizlerde eski petrol tankerleri ve kullanım dışı petrol platformlarının kullanılarak özellikle soğutma konusunda doğal güçlerden yararlanılacak bu yeni tip veri merkezleri aynı zamanda firmaları çeşitli yasal sorunlardan da kurtarmış olacak. 

 
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