Kripto Dünyasında Düşüş Durmuyor, Bitcoin 6 Bin Dolara Kadar Düştü
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Kripto Dünyasında Düşüş Durmuyor, Bitcoin 6 Bin Dolara Kadar Düştü


Kripto Dünyasında Düşüş Durmuyor, Bitcoin 6 Bin Dolara Kadar Düştü
Kripto Dünyasında Düşüş Durmuyor, Bitcoin 6 Bin Dolara Kadar Düştü Hatice Demir - Tarih: 2018-02-06 Saat: 09:38:49
Anasayfa Eko Gündem Kripto Dünyasında Düşüş Durmuyor, Bitcoin 6 Bin Dolara Kadar Düştü

Kripto para piyasası Bitcoin’in önlenemeyen düşüşü nedeniyle yatırımcılarına zor günler yaşatıyor. Bitcoin 6 bin dolar seviyesine kadar gerilerken diğer kripto paralar da düşmeye devam etti.

Kripto para piyasasında şaşırtıcı gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda 19 bin dolar seviyesine kadar ulaşan ve kısa sürede elde ettiği bu yükseliş ile birçok insanın bu sektöre yatırım yapmasını sağlayan Bitcoin düşüş yönündeki hareketine kararlı bir şekilde devam ediyor. Geçtiğimiz hafta 7 bin dolar seviyesini görmüş ancak yeniden yükselerek 9 bin dolar seviyelerine kadar yükselmiş olan kripto para birimi bu haftaya da düşüş yönündeki eğilimini devam ettirerek 6 bin dolar seviyesini gördü.

Ülkelerden Gelen Olumsuz Haberler Piyasada Etkili Oldu

Bitcoin’in düşüşünde son zamanlarda çeşitli ülkelerden gelen kısıtlama haberleri etkili olmuştu. Son olarak bazı Amerikan bankalarının kredi kartı ile Bitcoin alım satım işlemine izin vermeyeceklerini açıklamalarının ardından düşüş eğiliminde de bir artış yaşandığı gözlendi.

Bunun yanı sıra piyasada kriz kahini olarak tanınan Amerikalı ekonomist Nouriel Roubini de geçtiğimiz hafta Bitcoin ile ilgili ilginç bir açıklama gerçekleştirmiş ve insanlık tarihinin en önemli balonlarından biri olan Bitcoin balonunun sonunda patladığını belirtmişti.

Ülkemizde de Sık Sık Hükümet Tarafından Ele Alınıyor

Ülkemizde de bu alanda sık sık Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci’nin vatandaşları uyardığı sanal para birimi için gelecek şu anda kestirilemez bir seviyeye ulaştı. Türkiye’deki sanal para borsalarının kısa sürede fiyatı düşürdüğü gözlenirken Bitcoin yatırımı olan vatandaşların zararlarının yüzde 50’ye yaklaştığı belirtiliyor.

 
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