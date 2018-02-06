Antalya’ya Gelen Turist Sayısında Yüzde 13 Artış
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Antalya’ya Gelen Turist Sayısında Yüzde 13 Artış


Antalya’ya Gelen Turist Sayısında Yüzde 13 Artış
Antalya’ya Gelen Turist Sayısında Yüzde 13 Artış Hatice Demir - Tarih: 2018-02-06 Saat: 09:50:40
Anasayfa Turizm Antalya’ya Gelen Turist Sayısında Yüzde 13 Artış

Antalya'ya ocak ayında gelen turist sayısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13 artış olduğu belirtildi.

Turizm sektörünün ülkemizdeki en önemli merkezlerinden Antalya kış mevsimini de boş geçirmiyor. Dünyanın farklı ülkelerinden gelen turistler şehrin güzel dokusu, plajları ve farklı tatil olanaklarını değerlendirerek kış tatilini gerçekleştiriyor. Konu ile ilgili Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) tarafından gerçekleştirilen açıklamada 2018 yılının ilk ayına ait verilere göre Antalya turizminde özellikle ana pazarlarda artış eğiliminin yakalandığı belirtildi.

Hem Yerli Hem de Yabancı Turist Antalya’yı Tercih Ediyor

Antalya Havalimanı gelen ve giden yolcu verilerinden yararlanarak elde edilen bilgilere göre geçtiğimiz yıl ocak ayı içerisinde toplam 87 bin 310 turist Antalya’yı ziyaret etmişti. Bu yıl ise toplamda 98 bin 378 kişi havayolu ile şehre ulaşarak tatilini gerçekleştirdi. İki yılın aynı döneminde gelen turist miktarında yüzde 13 artış yaşanması turizmci ve bölge halkının yüzünü güldürdü.

AKTOB tarafından yapılan açıklamada Avrupalı turist kategorisinde Almanya'nın yüzde 15, Rusya Federasyonu'nun yüzde 30, İsrail'in yüzde 20, İngiltere'nin yüzde 114, Hollanda'nın yüzde 21, Avusturya'nın yüzde 50 ve Polonya'nın yüzde 600 oranında artış gösteren ülkeler olduğu belirtildi.

Toplamda gelen yolcu sayısında ise yüzde 19 artış yakalandı. 2017 yılının Ocak ayında Antalya’ya gelen toplam yolcu sayısı (iç hat ve dış hat toplamı) 496 bin 264 iken 2018 yılı Ocak ayında bu sayı 589 bin 696’ya yükseldi.

 
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