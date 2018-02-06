Güvenli İnternet Günü İçin Ailelere Uyarı
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Güvenli İnternet Günü İçin Ailelere Uyarı


Güvenli İnternet Günü İçin Ailelere Uyarı
Güvenli İnternet Günü İçin Ailelere Uyarı Elif İşçi - Tarih: 2018-02-06 Saat: 09:51:12
Anasayfa Eko Gündem Güvenli İnternet Günü İçin Ailelere Uyarı

Her yıl Şubat ayında kutlanan güvenli internet günü için internet üzerinden birtakım uyarılar yapıldı. İnternetin güvenli kullanımı konusunda ebeveynlere facebook üzerinden uyarılar yayınlandı.

Türkiye’de her ay 44 milyondan fazla kişi hikâyelerini paylaşmak, dünyayı başkalarının gözünden görmek, arkadaşlarıyla ve akrabalarıyla iletişim kurmak için Facebook’u ziyaret ediyor. Başta çocuklar ve gençler olmak üzere herkesin Facebook’ta vakit geçirirken kendisini güvende hissetmesini isteyen Facebook, her yıl Şubat ayında 130’dan fazla ülkede kutlanan “Güvenli İnternet Günü” kapsamında ebeveynlerin çocuklarıyla güvenli bir internet deneyimi ile ilgili olarak nasıl konuşabileceği konusunda faydalı ipuçları paylaştı:

  • Çocuğunuza gerçek hayatta geçerli olan kuralların internet ortamında da aynen geçerli olduğunu anlatın: Tıpkı çocuğunuzu karşıdan karşıya geçerken her iki yöne bakması ya da bisiklet sürerken kask kullanması hakkında uyarmanız gibi onlara internette paylaşım yapmadan önce düşünmelerini öğretin.
  • İyi bir örnek olmaya çalışın: Çocuklar "söylediğinizi değil yaptığınızı yapar" ve bu gerçek hayatta olduğu gibi internet ortamında da geçerlidir. Çocuğunuz için sosyal medyada veya internette bir zaman sınırı belirliyorsanız (ör. Akşam 10'dan sonra mesajlaşmak yok) siz de aynı kurallara uyun.
  • Erken aşamada iletişim kurun: Araştırmalar, pek çok çocuğun altı yaşından itibaren akıllı telefonlara veya tabletlere erişimi olduğunu gösteriyor. Çocuğunuz sosyal medyaya adım atmadan onunla teknoloji hakkında konuşun. Çocuğunuzun Facebook hesabı varsa kendisini arkadaş olarak eklemeyi göz önünde bulundurun.
  • Önemli anları tespit edin ve kaçırmayın: Çocuğunuzun ilk kez cep telefonu kullanmaya başladığı ya da Facebook'a ve diğer sosyal medya mecralarına katılacak yaşa geldiği an, temel kuralları belirlemek ve güvenli paylaşım hakkında konuşmak için iyi bir zamandır.
  • Çocuğunuzdan size öğretmesini isteyin: Çocuğunuzun bilgi sahibi olduğu uygulamalar ve sitelerde onlardan yardım alarak hesap açmak, emniyet, gizlilik ve güvenlik konularını tartışmak için de bir fırsat olabilir. Örneğin, kendi Facebook hesabınızı açarken ona gizlilik ayarları hakkında sorular sorabilirsiniz. Çoğu ebeveynin çok iyi bildiği gibi, çocuğunuz size bir şeyler öğretme fırsatından çok hoşlanacaktır.
 
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