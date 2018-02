Prysmian Group Türkiye, Siemens Türkiye’nin gelenekselleşen Siemens Tedarikçi Günü’nde, proje kategorisinde “Yılın En İyi Tedarikçisi” ödülüne 2. kez layık görüldü. Siemens Tedarikçi Günü, 30 Ocak Salı günü Conrad İstanbul Bosphorus’ta “İz Bırak” mottosuyla gerçekleşti. 2017 mali yılında, büyük çoğunluğu Türkiye’den olmak üzere yakın coğrafyayı kapsayan bölgeden, 400 milyon Euro’nun üzerinde satın alma gerçekleştiren Siemens Türkiye, Türkiye’nin önde gelen satın alma ve satış profesyonellerini bir araya getirdi. Etkinlik kapsamında, Siemens’e verilen destek, müşteri ilişki ve hizmetleri, kalite, yeni teknolojiler geliştirme, çevreye verilen önem ve sosyal sorumluluk gibi kriterler ışığında toplam 11 kategoride verilen “Yılın Tedarikçileri” ödül töreni de düzenlendi.

Prysmian Group Türkiye’nin, 1964 yılında Mudanya’da kurulduğu ilk günden bu yana iş birliği yaptığı Siemens’ten ödül almasına ilişkin açıklama yapan Prysmian Group Türkiye CEO’su Erkan Aydoğdu: “Siemens gibi köklü ve güçlü bir geçmişe sahip olan ve hayatın her alanında her anı kolaylaştıran yeni teknolojiler üreten uluslararası bir şirketin tedarikçileri arasında yer alıyor olmaktan mutluluk duyuyoruz. Uluslararası teknoloji markalarıyla birlikte çalışmak bize kabloların her alanda olduğu gibi, ileri teknoloji ürünlerinde de ne kadar önemli ve gerekli olduğunu gösteriyor. Yılın en iyi tedarikçisi ödülünü almamızda rol oynayan tüm ekip arkadaşlarıma da ayrıca teşekkür ediyorum.” dedi.

Prysmian Group Türkiye Yurtiçi Satış Direktörü Etem Bakaç ise, Siemens tarafından düzenlenen “Siemens Tedarikçi Günü” etkinliğinden 2. kez “Yılın En İyi Tedarikçisi” ödülü ile dönmenin haklı gururunu yaşadıklarına vurgu yaparak, “Siemens ile uzun yıllardır süren bir ticari partnerliğimiz var ve aramızdaki hızlı iletişim, ürün ve hizmetlerimiz konusunda verdiğimiz teknik destek, hızlı servisimiz ve yüksek kalite standartlarımızın yanı sıra, daha iyi ve sürdürülebilir bir dünya için yaptığımız çalışmaların, sosyal ve çevresel sorumluluk bilincimizin de bize bu ödülün verilmesinde büyük payı olduğunu düşünüyoruz.” dedi.