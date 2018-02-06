İstanbul, 6 Şubat 2018 – Japonya’nın en büyük dijital reklam teknoloji şirketi FreakOut, B2C sektöründeki oyuncuların potansiyel müşterilerine mobil olarak ulaşmaları için yapması gerekenleri sıralıyor.

İnternete erişimde mobil cihazların ilk sırada yer aldığını belirten FreakOut Türkiye Ülke Müdürü Okay Tuğ, “Türkiye’nin 2017 yılı web trafiğine göre, bilgisayar üzerinden ziyaretler yüzde 36’ya düştüğünü, mobil trafiğin ise yüzde 62’ye çıktığını görüyoruz. Bu durum Türkiye’de internete erişim noktası anlamında mobilin ne derece önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor” dedi. Doğru pazarlama stratejisi ile önceliğini mobil cihazlara veren şirketlerin avantajlı olduğunu dile getiren Tuğ, dikkat edilmesi gereken 6 önemli noktayı şu şekilde sıraladı:

1. Sosyal Medya Pazarlaması

Özellikle kullanıcı etkileşiminde sosyal medya, en iyi mecraların başında geliyor. Detaylı hedefleme seçenekleri sunan bu mecralar üzerinden tüketicilere ulaşmak mümkün. We are Social rakamlarına göre, Türkiye’de 72,9 milyon kişi mobil cihaz kullanırken, sosyal medyaya mobil cihazlardan bağlananların sayısı 44 milyonu aşıyor. Ülkemizde sosyal medyayı mobilden kullanan kişi sayısı ise son bir yıl içerisinde yüzde 5 oranında artmış durumda.

2. Yeterli Kullanıcı Deneyimi

Mobil cihaz üzerinden iletişime geçeceğiniz kitle için hazırladığınız içeriğin uygun olduğundan emin olun. Tüketicilerin etkileşime geçtiği markaya inanması ve kendini rahat hissetmesi için kullanılan fonttan, dost canlısı görünen renklere ve tasarıma kadar birçok önemli etken bulunuyor.

3. Mobil Uyumlu e-Posta

2012 yılında yüzde 29 olan mobil cihazlardan e-posta okuma oranı 2017 yılında yüzde 55’e ulaşarak ilk kez ortalamanın üzerine çıktı. Mobile uygun bir e-posta yapısı kullanarak küçük bir ekranda daha kolay okunabilecek, dokunmatik ekranda “tombul parmak sendromuna” sebep olmayacak şekilde tasarlanmalı.

4. Hedefli Reklamlar

Gelişmiş teknolojiler sayesinde daha önce hiç olmadığı kadar hedefleme yapmak mümkün. Mobil cihazlarda ise durum daha da avantajlı hale gelebiliyor. Kullanıcıların bulunduğu konumun belirlenmesi, kullandığı işletim sistemi ile hobilerini bir araya getirerek kişiselleştirilmiş çözümler sunmak mümkün.

5. Responsive (Uyumlu) Tasarım

Özellikle HTML 5 sayesinde bulunan her cihaza özel uyum sağlayarak aynı kullanıcı deneyimini sunan web siteleri yaygınlaşmaya başladı. Daha hızlı yüklenen, uygun görsel ve videoların bulunduğu siteler kullanıcıların marka ile bağlarını geliştiriyor.

6. İlgili İçerik

Mobil pazarlamanın da temelinde içerik yer alıyor. Özellikle mobil cihazlara doğan yeni nesiller daha doğal ve gerçekçi reklamlar görmek istiyorlar. Öngörülere göre, 2020 yılına gelindiğinde mobil reklamların yüzde 63’ü doğal reklamlardan oluşacak