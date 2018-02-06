Enflasyon En Çok Emekliyi Vurdu
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Enflasyon En Çok Emekliyi Vurdu


Enflasyon En Çok Emekliyi Vurdu
Enflasyon En Çok Emekliyi Vurdu Hatice Demir - Tarih: 2018-02-06 Saat: 10:11:43
Anasayfa Eko Gündem Enflasyon En Çok Emekliyi Vurdu

BİSAM tarafından düzenlenen Enflasyon ve Hayat Pahalılığı Şubat 2018 Dönem Raporu’na göre, Ocak ayında yüzde 1,02 olarak açıklanmış olan enflasyon en çok emeklileri etkiledi.

Enflasyon verileri toplumun farklı kesimlerini gerçekleştirdikleri harcamalara göre etkiliyor. Örneğin gıda fiyatlarında yaşanan artışlar dar gelirlilerinin bundan daha fazla etkilenmesine neden oluyor. Farklı gelir gruplarına ait bireylerin fiyat artışlarını farklı düzeylerde hissetmesi de ekonominin gerçeklerinden biri. Ancak tüm gelir grupları için yalnızca bir tane Tüketici Fiyat Endeksi açıklanıyor. Bunun bir neticesi olarak da hayatımızdaki enflasyon ile açıklanan enflasyon arasında farklı rakamlar ortaya çıkabiliyor.

Enflasyon ve Hayat Pahalılığının Etkileri Değişiyor

Birleşik Metal İş Sendikası Sınıf Araştırmaları Merkezince (BİSAM) derlenen Enflasyon ve Hayat Pahalılığı Şubat 2018 Dönem Raporu’nda yer alan bilgilere göre Ocak ayında yüzde 1,02 olarak açıklanan enflasyon verisinin en çok etkilediği kitle emekliler oldu. Raporda, TÜFE’deki yıllık artışın, işteki statüye göre, en yüksek ücretsiz aile işçileri için gerçekleştiği; ücretsiz aile işçilerinin enflasyonunun yüzde 11,5 olduğu dile getirildi.

BİSAM tarafından yapılan açıklamada Ocak ayı enflasyonunun en fazla emeklileri etkilediği görüldü. Rapora göre emekliler ocak ayında enflasyonu yüzde 1,33 olarak hissetti. Emeklilerin ardından en yoksul yüzde 20’lik kesim ve de çalışmayanlar yüzde 1,24 oranında enflasyon ile ocak ayını geçirdi.

Emeklilerin enflasyon oranlarından daha fazla etkilenmesinin en önemli nedenleri arasında bu kesimin sağlık harcamalarının diğerlerine oranla daha fazla olması yer alıyor. 2018 yılı Ocak ayı ile birlikte sağlık sektöründe gerçekleştirilen zamlar emekli bireylerin bu alanda ihtiyaç duydukları hizmetleri alabilmeleri için daha yüksek miktarlar ödemelerine neden oldu. 

 
Birleşik Metal İş Sendikası Sınıf Araştırmaları Merkezi BİSAM Enflasyon ve Hayat Pahalılığı Şubat 2018 Dönem Raporu
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