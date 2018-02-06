Sabancı Üniversitesi Davetiyle Robert McNally Geldi
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Sabancı Üniversitesi Davetiyle Robert McNally Geldi


Sabancı Üniversitesi Davetiyle Robert McNally Geldi
Sabancı Üniversitesi Davetiyle Robert McNally Geldi Elif İşçi - Tarih: 2018-02-06 Saat: 10:12:14
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Sabancı Üniversitesi uzun zamandır sürdürdüğü Uluslararası Enerji ve İklim Merkezi paneli için enerji sektörünün önemli isimlerini bir araya getirmeye devam ediyor. Bu süreçte davet edilen Robert McNally'in panele katılması son derece dikkat çekti.

Enerji ve iklim alanlarında fikir alışverişi ve gelişimi teşvik eden Sabancı Üniversitesi İstanbul Uluslararası Enerji ve İklim Merkezi (IICEC), bu hedef doğrultusunda sektörün önemli isimlerine ev sahipliği yapmaya devam ediyor. IICEC’in davetlisi olarak İstanbul’da bulunan Robert McNally, Karaköy’de Sabancı Üniversitesi Minerva Palas’ta, “Petrol Fiyat Çalkantısının Geri Dönüşü” başlıklı bir seminer verdi. Washington merkezli danışmanlık firması Rapidan Energy Group’un Başkanı McNally, daha önce Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi’nde uluslararası enerjiden sorumlu üst düzey direktör olarak görev aldı.

“Petrolde Fiyat Stabilizasyonu Hayatidir” 
Petrolün modern dünyanın yaşam damarı olduğunu belirterek sözlerine başlayan McNally, tüm ekonomi dinamiklerinin aslında petrol fiyatlarına bağlı olduğunu belirtti. Bu yüzden, petrol fiyatlarındaki dalgalanmanın; büyüme göstergeleri, merkez bankaları, hava taşımacılığı, askeri planlamalar vs. için önemli problemler doğurduğunu ifade etti.

Fiyat değişikliklerini anlamak için tarihe bakmak gerektiğini belirten McNally, petrol fiyatlarındaki dalgalanmaların petrolün doğası olduğunu söyledi. Fiyat dalgalanmalarına karşı tedbir ihtiyacının 150 yıldan eski olduğunu anlatan McNally; Rockefeller Ailesi’nin, Teksas Demiryolu Komisyonu’nun ve OPEC’in, fiyat regülatörü olarak gördüğü işlevi, öne çıkan örnekler üzerinden anlattı. ABD’nin 1972’de regülatör rolünden çıktığını, Suudi Arabistan’ın 1986’da piyasaya sürdüğü petrolle birlikte fiyatların çok düştüğünü belirten McNally, 1986 – 2006 arası nispeten rutin gerçekleşen fiyat seyrinde, 2006 sonrası dalgalanmaların ekonomiler için yıkıcı nitelikte olduğunu kaydetti.

“Günümüzdeki Dalgalanmalar Alışılmadık; 20 – 150 $ Aralığına Hazırlıklı Olunmalı”
Günümüz petrol fiyatlarındaki dalgalanmayı, tarihin önceki dönemlerindekilere kıyasla normal bulmadığını belirten McNally, şöyle konuştu:

“Herkes “yeni normal”in ne olduğunu merak ediyor. Günümüzdeki dalgalanmalar normal değil. Çeşitli beklentiler var. Son 3 senedeki istikrara aldanmamak gerekli. Piyasanın hassas dengelerin açısından yeni normalde 20 – 150 $ aralığına hazırlıklı olmak gerekiyor.”

“Yeşil Politikalara Rağmen Petrolle Çalışan Araçlara Talep Yüksek”

Elektrikli araçların kullanımının artacağı ve bunun petrole talebi düşüreceğine dair inanışı isabetli bulmadığını anlatan McNally, “Devletler elektrikli araç kullanımını öne çıkaran çok keskin hedefler koyuyor ve bu hedeflere uygulamaya yönelik adımlar atıyor. Buna karşın, Çin ve Orta Asya ülkeleri gibi çok hızlı gelişen ekonomilerde, “yeşil politikalar” konuşulsa da satın alımlara baktığınızda petrolle çalışan büyük araçların elektrikli araçlara göre daha fazla tercih edildiğini görüyoruz. Yani bu ülkeler büyüdükçe petrol talepleri düşmenin aksine artıyor” dedi.

Uluslararası Enerji Ajansı’nın 2015 – 2040 arası petrol talebine dair öngörüsüne de değinen McNally, OECD ülkelerinin değişken olmayan bir talep çizgisinde bulunduğunu, fakat kalan ülkelerin gittikçe büyüyen bir talebi bulunduğunu belirtti ve ekledi: “Petrolü daha az kullanacağımız konusunda şüphelerim var.”

 
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