Eğitime verilen destekler sürekli gündeme getirilmişken bu süreçte yaşam boyu eğitim seminerleri düzenlenmeye başladı. Bu seminerlerle birlikte İstanbul Rumeli Üniversitesi 60 yaşın üzerindeki lisans eğitimi alacak kişiler için yüzde 100 burs vereceğini açıkladı.

İstanbul Rumeli Üniversitesi, yaşam boyu eğitime destek amacıyla önemli bir projeye imza attı. Üniversite, Fen Bilimleri Enstitüsü İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarında 60 yaş üstü lisans mezunlarına yüzde 100 burs imkânı sağlama kararı aldı. Yüksek lisans dersleri üniversitenin Florya’da bulunan Kırmızı Bilimler Yerleşkesi’nde verilecek.

2016-2017 eğitim ve öğretim yılında hizmet vermeye başlayan İstanbul Rumeli Üniversitesi, 3 fakülte, 2 enstitü, 2 meslek yüksek, 1 yüksekokul ile hizmet vermeye devam ediyor. Vakıf üniversitesi statüsündeki kurum geniş eğitim yelpazesi ve meslek edindirme odaklı sertifika programlarıyla fark yaratıyor. 60 yaş üstü lisans mezunlarına yüzde 100 burs imkânının tanındığı Fen Bilimleri Enstitüsü İş Sağlığı ve Güvenliği yüksek lisans programına kayıt yaptırmak isteyenler üniversitenin Florya’da bulunan Kırmızı Bilimler Yerleşkesi ’ne bizzat başvurabilecek.