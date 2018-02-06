İstanbul 2018 - Bu yıl ikincisi düzenlenecek Türkiye’nin en kapsamlı anne-uzman buluşma platformu MomTalks, annelerin geleceği şekillendirmedeki önemini akademik bir platformda vurgulamayı, anneliğin eğitimdeki kritik önemi konusunda farkındalık oluşturmayı amaçlıyor. 11 Mayıs 2018 tarihinde Grand Pera’da saat 10:00’da başlayacak MomTalks 2018’nin ana sponsoru Türkiye’de e-ticaretin lider platformu Hepsiburada oldu.

MomTalks 2018 çerçevesinde iş birliğinin önemine dikkat çeken Hepsiburada Kurumsal İletişim Müdürü Vahit Bora “Anne, bebek, oyuncak başlığı altında yer alan ürünlerimiz ile annelerin hayatını kolaylaştırmayı, güvenlikten beslenmeye, eğlenceden sağlığa kadar olan yelpazede çözümler sunmayı amaçlıyoruz. Platformumuz üzerinden annelerle buluşuyor onları dinliyoruz. Bu organizasyonun bir parçası olmaktan gurur duyuyoruz” dedi.

Biletler Hepsiburada’da Satışta…

Bu yıl MomTalks 2018’in bilet satışları Hepsiburada.com üzerinden gerçekleşiyor. Etkinliğe katılmak isteyen katılımcılar 5 Şubat tarihinde satışa çıkacak biletleri www.hepsiburada.com adresinden satın alabilecekler.

Alanında Uzman 15 Konuşmacı Anneler Günü Haftasında MomTalks’da Olacak

Alanında uzman değerli isimler, ilham verici, bilgilendirici ve keyifli konuşmalarla, tam gün süren dopdolu bir organizasyonla annelerle bir araya gelecek. Etkinlik kapsamında gün boyunca 4 farklı panelde toplam 15 konuşmacı ve marka temsilcisi yer alacak. Uzmanlar, anne babalığı, çocuk eğitimini ve gelişimini her yönüyle konuşmak için 11 Mayıs’ta Grand Pera’da katılımcılar ile buluşacak.

Konuşmacılar arasında MomTalks’un fikir annesi, eğitimci-yazar Dr. Bahar Eriş, “Oyuncu Anne” olarak tanınan ünlü anne-yazar Şermin Çarkacı; ; BeeO’nun kurucusu ve Türkiye’nin kadın girişimci ödüllü ilk ve tek yerli propolis üreticisi Aslı Elif Tanuğur; bebek hemşiresi Esra Ertuğrul; Güncel Anne bloğunun yaratıcısı çocuk doktoru ve beslenme uzmanı Elif Çakır; Türkiye’nin sertifikalı ilk ve tek Uyku Meleği Seride Samurkaş; akademisyen, psikolog ve yazar Prof. Üstün Dökmen; egitimpedia.com sitesinin kurucusu değerli eğitimci Ali Koç; başarı uzmanı ve yazar Mümin Sekman; Manibux’ın Kurucusu Canan Bayrak, gazeteci ve sosyal medya danışmanı Nora Romi ve anne-çocuk influencerları Melina’s Mom, Hassas Anne ve Bebek Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Hande Yuvakuran gibi Türkiye’nin yakından takip ettiği isimler bulunuyor