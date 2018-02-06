Modern otomosyon sistemlerinin veri transferiyle akıllı üretim gerçekleştirmesi fikrine dayanan Endüstri 4.0’ın, özellikle üretim hatlarında devrim yaratacağı tartışmasız bir gerçek. Önümüzdeki yıl sadece sanayide 2,3 milyon ünite robot kullanılması beklenirken, özellikle Türkiye’de çalışan işgücünün yüzde 75’ini oluşturan mavi yakalıların sahip oldukları yetkinlikleri tekrar değerlendirmeleri gerekecek gibi görünüyor. Bu dönüşümün mavi yaka ve ara kademe pozisyonlar üzerindeki beklenen etkilerini değerlendiren Eleman.net Genel Müdürü Özlem Duyarlar, nitelikli mavi yaka ihtiyacının artacağını söyledi. Duyarlar, 10 yıl içinde 100 bin yüksek nitelikli çalışana ihtiyaç duyulacağını belirtti.

“Yeni Sanayi Devrimi” olarak tanımlanan ve yakın geleceği şekillendirmesi beklenen Endüstri 4.0’ın, mavi yaka istihdamı üzerindeki etkisine yönelik farklı öngörü ve tahminler bulunuyor. Kaçınılmaz değişimin mavi yakalı çalışanları ne yönde etkileneceğini değerlendiren Eleman.net Genel Müdürü Özlem Duyarlar, “Önümüzdeki yıl, sadece sanayide 2,3 milyon ünite robot kullanılacağı tahmin ediliyor. Görüşlerin bir kısmı, otomasyonun artması ile birlikte mavi yakalı çalışanlara daha az ihtiyaç duyulacağı yönünde birleşirken, bir kısım da Almanya örneğini veriyor. Buna göre, Almanya 2020 yılından sonra sanayi büyümesini yüzde 3, mavi yakalı çalışan artışını ise yüzde 6 olarak öngörüyor” dedi.

Üretimde Verimlilik 50 Milyar TL Artacak

“Yapılan araştırmalara göre, Endüstri 4.0’ın başarılı bir şekilde uygulanması halinde, Türkiye’deki üretim sektörlerinin verimliliğinde 50 milyar TL’ye varabilecek bir fayda sağlanması bekleniyor” diye konuşan Duyarlar, “Sanayi ve üretim alanında verimliliğin ve büyümenin artması çok önemli bir konu. Bu alanda şu anda bile çalışacak eleman bulma sıkıntısı olduğu bir gerçek. Eleman.net olarak geçtiğimiz günlerde üyelerimize yönelik gerçekleştirdiğimiz anketin de işaret ettiği gibi, insanlar plazada çalışmayı fabrika veya üretim alanlarında çalışmaya tercih ediyorlar Öte yandan, insan gücü maliyetleri de artıran bir unsur” dedi.

Duyarlar, istihdama ilişkin benzer endişelerin Endüstri 2.0 ve 3.0 dönemlerinde de gündeme geldiğini anımsatarak, “Ancak daha önceki endüstri devrimleri istihdamı olumsuz olarak değil, tam tersine olumlu yönde etkiledi ve daha çok istihdam alanı oluştu. Bu durumun Endüstri 4.0’da da aynı şekilde sonuçlanacağını düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

Değişim Kaçınılmaz

Türkiye’deki çalışan nüfusun yüzde 75’ini oluşturan mavi yakalılar için Endüstri 4.0’ın ‘değişim’ anlamına geldiğini ifade eden Duyarlar, “Bu yeni yaklaşımın çalışanları değişime zorlayacağı bir gerçek. Endüstri 4.0’ın getireceği yeni üretim teknolojileri, çalışanların bugünkünden daha farklı beceri ve yetkinliklere sahip olmalarını gerektirecek. Bu çerçeveden bakıldığında, daha nitelikli işgücüne kapıların açılacağını söylemek de mümkün. TÜSİAD’ın 2016 yılında hazırladığı Türkiye’nin Küresel Rekabetçiliği İçin Bir Gereklilik Olarak Sanayi 4.0 raporunda da işaret edildiği gibi, üretim sektöründe, önümüzdeki 10 yıllık süreçte nitelikli olmayan işçilik ihtiyacında 400-500 bin kadar azalma beklenirken, yaklaşık 100 bin kadar da yüksek nitelikli yeni çalışan ihtiyacı olacağı tahmin ediliyor. Buna ek olarak, sanayileşmenin getireceği büyüme akımı sonucunda da 400-500 bin kadar yeni iş imkanı doğacağı tahmin ediliyor” dedi.

Geleceğin Meslekleri

Endüstri 4.0 ile birlikte oluşabilecek yeni mesleklere ilişkin de bilgi veren Özlem Duyarlar, “Endüstriyel bilgisayar mühendisliği/programcılığı, endüstriyel veri bilimciliği, IT/IoT çözüm mimarlığı, veri güvenliği uzmanlığı, robot koordinatörlüğü, 3D yazıcı mühendisliği ve endüstriyel kullanıcı arayüzü tasarımcılığı gibi farklı meslek dallarının popüler olması bekleniyor” dedi.