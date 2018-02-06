Altın fiyatları bugünde yatırımcının takibine takıldı. Çeyrek altın alacaklar güne “Çeyrek altın kaç lira oldu?” sorusunun cevabını arayarak başladı. Gram altın yatırımcısı da gözünü fiyatlara yöneltti. Cumhuriyet altını bugün kaç lira? Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram altın fiyatı ve çok daha fazlası haberimizde…

Altın Fiyatlarında Son Dakika Gelişmeler…

Altın piyasası düne düşüş yönlü başlamıştı. Akşam saatlerinde ise piyasadaki fiyatlar azda olsa toparlanma eğilimine girdi. Çeyrek altın günü yükselişle tamamlarken, Cumhuriyet ve gram altında yatırımcısını yüzünü güldürenlerden oldu. Kapalıçarşı altının kalbi olmaya devam ederken, çarşıdan gelen haberler altın fiyatlarının artış yönlü olduğunu gösterdi.

Çeyrek Altın Satışta Kaç Lira?

Bugün çeyrek altın almayı planlıyorsanız, yılın en uygun zamanlarından biri diyebiliriz. Çeyrek altın bugün alışta 261 lira 64 kuruştan işlem görüyor. Satıştaki fiyatsa güne 268 lira 18 kuruş seviyesinden başladı.

Gram Altın Kapalıçarşı Fiyatı Ne Kadar?

Kapalıçarşı’da gram altın 6 Şubat tarihine alışta 163 lira 48 kuruştan başladı. Satış fiyatınınsa 163 lira 52 kuruştan devam ettiği dikkat çekti.

Yarım altın bugün alışta 523 lira 28 kuruş üzerinden işlem görmeye başladı. Yarım altın satış işlemlerinde ise 536 lira 37 kuruştan alıcı buldu.

Tam Altın Kaç Lira?

Bunun yanında yatırımcının dikkatini tam altın fiyatı da çekmeyi başardı. Haftanın ikinci işlem gününde Kapalıçarşı tam altın fiyatı satışta bin 65 lira 47 kuruş oldu. Tam altın satış fiyatı ise bin 92 lira 10 kuruştan açılış yaptı.

Cumhuriyet Altını Alıcısı Fiyatlardan Memnun!

Cumhuriyet altınındaki fiyat düşüşü altın yatırımcısını memnun edecek miktarda oldu. 6 Şubat Salı gününün ilk saatlerine alışta bin 70 lira 85 kuruşla giriş yapan Cumhuriyet altını, satışta bin 86 lira 76 kuruş oldu.