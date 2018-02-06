Dominos Yeni Şubesini Hakkari Yüksekova'ya Açtı
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Dominos Yeni Şubesini Hakkari Yüksekova'ya Açtı


Dominos Yeni Şubesini Hakkari Yüksekova'ya Açtı
Dominos Yeni Şubesini Hakkari Yüksekova'ya Açtı Elif İşçi - Tarih: 2018-02-06 Saat: 10:35:40
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Ünlü pizza markası olan Dominos yeni yılda da büyüme hedeflerini gerçekleştiriyor. Son olarak yeni şubesini Hakkari Yüksekova bölgesine açtığını duyurdu. Yatırımların bundan sonraki dönemde de devam etmesi bekleniyor.

Domino’s Pizza Hakkari Yüksekova’da şube açtı. Domino’s Pizza bu açılışla birlikte Yüksekova’da hizmet veren tek uluslararası zincir restoran firması oldu. DP Eurasia Grup CEO’su Aslan Saranga, hizmetlerini Türkiye’nin dört bir yanına ulaştırmayı önemsediklerinin altını çizerek yatırımlarını sürdüreceklerini belirtti.

Domino’s Pizza Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde şube açtı. Bölgedeki esnaf ve iş adamlarının da katıldığı açılışa Yüksekovalılar yoğun ilgi gösterdi. Domino’s Pizza böylece, ilçede hizmet veren tek uluslararası zincir restoran firması oldu.

DP Eurasia Grup CEO’su Aslan Saranga, “Domino’s Pizza olarak, hizmetlerimizi Türkiye’nin dört bir yanına ulaştırmayı önemsiyoruz. Yüksekova şubemizle de, kentte hızlı servis sektörü anlamındaki nadir yatırımlardan bir tanesine imza atmış olduk. Bölgedeki bu tarz yatırımlar, bir yandan daha çok kişinin farklı lezzet ve kültürlerle buluşmasını sağlarken, bir yandan da piyasada hareketlilik yaratarak kalkınmayı tetikleyici bir unsur oluşturuyor” dedi.

Hedef Türkiye’de 900 Şube

Domino’s Pizza, 2016 yılında Iğdır’da açtığı şubesi ile ‘Türkiye’nin en doğusundaki pizzacı’ unvanını almış ve kentteki ilk zincir pizza restoranı olmuştu. Türkiye’de potansiyel şube sayısını 900 restoran olarak belirlediklerini söyleyen Aslan Saranga, bu potansiyel doğrultusunda orta vadede yılda 30 restoran açmayı hedeflediklerini belirtti.

 
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