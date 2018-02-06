Enerji sektöründe teknolojik ve inovatif ürünleri ile öne çıkan Teksan Jeneratör, 26 Şubat-01 Mart 2018 tarihleri arasında İspanya’nın Barselona şehrinde düzenlenecek olan dünyanın en büyük mobil iletişim ve telekomünikasyon fuarı, Mobile World Congress’e katılıyor. TÜBİTAK ile birlikte Türkiye’nin ilk hibrit jeneratörünü geliştiren Teksan, sürdürülebilir güç çözümleri ile fuar ziyaretçilerinin odağında olmaya hazırlanıyor.

Telekomünikasyon dünyasının devleri Mobile World Congress çatısı altında yeniden bir araya gelecek. Dünyanın en büyük telekomünikasyon etkinliği olarak gösterilen Mobile World Congress’in bu yıl da yoğun ilgi görmesi bekleniyor. Her yıl yaklaşık 200 ülkeden 100 binden fazla kişinin katıldığı etkinlik önemli iş birliklerine de aracılık ediyor.

Ar-Ge, teknoloji ve inovasyona yaptığı yatırımlarla öne çıkan Teksan Jeneratör, dünyanın dört bir yanından girişimcilere ve sektör profesyonellerine ev sahipliği yapacak bu önemli etkinlikte, Telekom sektörüne özel geliştirdiği verimli enerji çözümlerini katılımcı firmaların beğenisine sunacak.

TÜBİTAK işbirliği ile geliştirdiği Türkiye’nin ilk hibrit jeneratörünün yeni tasarımını fuarda sergileyecek olan Teksan Jeneratör, daha önceki yıllarda olduğu gibi katılımcılardan yoğun ilgi görmeyi bekliyor. Türkiye’de ilk, dünyada ise sayılı olma özelliği taşıyan hibrit güç sistemleri enerji verimliliğine yaptığı katkıyla öne çıkıyor.

Mobile World Congress ziyaretçileri Teksan Jeneratör ürünlerini 5H 81 No’lu stantta görme fırsatı yakalayacak