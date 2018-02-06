Simit Sarayı Lübnan'da Büyüyor
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Simit Sarayı Lübnan'da Büyüyor


Simit Sarayı Lübnan'da Büyüyor
Simit Sarayı Lübnan'da Büyüyor Elif İşçi - Tarih: 2018-02-06 Saat: 10:44:34
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Lübnan'da Türk markalarına gösterilen yoğun ilgiyi fırsat bilen Simit Sarayı bölgede varlığını genişletmeye başladı. Lübnan'da bulunan mağazalarına bir yenisinin daha eklendiği açıklandı.

Henüz Lübnan pazarına girmeden, Türkiye’yi ziyaret eden Lübnan halkı tarafından oldukça iyi tanınan Simit Sarayı, 22 ülkede 426 mağazasıyla hizmet veriyor. 2017 yılı sonunda Lübnan’daki ilk mağazasını, Başkent Beyrut’taki City Mall’da, ikinci mağazasını da The Spot Chouefiat’ta açan Simit Sarayı, birbirinden lezzetli ürünlerini Lübnan’da da paylaşmaya devam ediyor. Lübnanlılar tarafından yoğun ilgi gören Simit Sarayı, üçüncü mağazasını Başkent Beyrut’taki LeMall Dbayeh’te açtı.

Beyrut’ta açıldığı gün misafirlerinden yoğun ilgi gören mağaza, tamamen Simit Sarayı’nın mimari ekibinin tasarımı ve uygulaması ile inşa edildi. Mağaza konseptiyle misafirlerini büyüleyen mağaza, sadece lezzet değil, keyifli zaman geçirme imkanı da sunuyor. Simit Sarayı, kısa sürede Lübnan’daki mağaza sayısını 10’a çıkaracak.

Günün her saatine uygun hem atıştırmalık hem de doyurucu ürünleri Lübnan’da oldukça beğeni topladı. Simit Sarayı’nın özel hasat paketli çayı, dünyanın en kaliteli kahve çekirdeklerinden üretilen kahveleri, lokum, çikolata gibi ürünleri de Lübnanlıların evine girmeye başladı.

Simit Sarayı, İngiltere, Amerika, Almanya, Hollanda, Belçika, Sırbistan ve Suudi Arabistan'ın aralarında yer aldığı 22 ülkede, en ünlü kentlerinde, dev meydanlarında yer alıyor

 
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