Borsa İstanbul haftanın ikinci işlem gününe büyük bir düşüşle başladı. Açılışta BIST 100 endeksindeki kayıp yüzde ikinin üzerinde oldu.

BIST 100 Endeksi Güne Yüzde 2’nin Üzerinde Kayıpla Başladı!

BIST 100 endeksi 6 Şubat 2018 tarihli açılışında küresel piyasalardan etkilenerek, son 3 ayın en büyük değer kaybını yaşadı. Endeks açılışta yüzde 2,2’yi bulan oranda düştü.

Bilindiği üzere ABD’nin pay piyasalarındaki değer kaybı tüm dünya borsalarını etkisi altına aldı. Durumdan BIST 100 endeksi de olumsuz etkilendi. Satış yönlü hareketler endeks değerindeki kaybın yüzde ikinin üzerine çıkmasına neden oldu.

Gün açışında Garanti, Akbank ve Erdemir en çok değer yitirenlerden oldu.

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi açılışta 2 bin 556 puanlık sert bir düşüş yaşadı. Endeksin açılıştaki puanı ise 114 bin 296,68 oldu. Borsa yatırımcısı anlık gelişmeleri yakından takip ederken, gün sonu göstergeleri şimdiden merak edilmeye başlandı.

Dünya Borsalarında Son Dakika!

Dünya borsalarının gün gelişimi ise şöyle oldu. Özellikle gelişmiş ülke borsalarında yukarı yönlü hareketler, ülkelerdeki tahvil faizlerinin etkisiyle risk iştahını düşürdü. Bunun yanında birçok ülkede endekslerin destek seviyelerinde kırılmalar görüldü. Tüm bunlar zarar satışlarına ve sert düşüşlere kapı araladı.

Küresel piyasaları etkisi altına alan ABD borsasının dünkü gelişimi incelendiğinde Dow Jones endeksindeki kaybın yüzde 4,60’a kadar çıktığı görüldü. Standard & Poor's 500 endeksinin dünkü kaybı ise yüzde 4,10’a denk geldi. Nasdaq endeksi günü yüzde 3,78’lik değer kaybıyla tamamladı.

Japonya borsası bugün Nikkei 225 endeksinde yüzde 4,7’lik kayıp yaşayanlardan oldu. Çin’in Şanghay Bileşik endeksindeki azalış ise yüzde 3,3 olarak kayda geçti.