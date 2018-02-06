Son dönemlerde adından sıkça söz ettiren Katar, 2013-2018 yılları arasında Körfez sağlık pazarının en hızlı büyüyen ve yine Körfez ülkeleri arasında kişi başına düşen sağlık harcaması en yüksek ülkesi olarak karşımıza çıkıyor. Bu farkındalıkla yakın ülke Türkiye ile dirsek temasında olan Katar, Avrasya Bölgesi’nin ve Türkiye’nin lider medikal fuarı Expomed’e yoğun bir alım heyetiyle gelmeye hazırlanıyor. Bu sayede de Reed Tüyap, Expomed 2018’i ziyaret edecek alım heyetleri sayesinde Türk medikal sektörünün bu yıl daha fazla ihracat yapmasına destek veriyor.

Son dönemlerde adından sıkça söz ettiren Katar, Türkiye’yi en çok tercih eden ülkeler arasında ilk sıralarda yer alıyor. Katar, 2013-2018 yılları arasında Körfez sağlık pazarının en hızlı büyüyen ve yine Körfez ülkeleri arasında kişi başına düşen sağlık harcaması en yüksek ülkesi. Bu farkındalıkla yakın ülke Türkiye ile yakın dirsek temasında bulunan Katar, Avrasya Bölgesi’nin ve Türkiye’nin lider medikal fuarı Expomed’e yoğun bir alım heyetiyle gelmeye hazırlanıyor.

Dünyanın 40 Farklı Bölgesinden 700’ü Aşkın Katılımcı…

T.C. Ekonomi Bakanlığı'nın desteğinden sonra KOSGEB desteğini de alan fuar, dünyanın farklı noktalarından medikal sektör temsilcilerine ev sahipliği yaparak Türkiye sağlık sektörünün bu yıl daha fazla ihracat yapmasına dolaylı olarak destek veriyor. Dünyanın farklı noktalarından İstanbul’a gelecek olan alım heyetlerinin de buluşma noktası olmayı amaçlayan fuar, Katar’ın yanı sıra Sudan, Suudi Arabistan ve Özbekistan’dan İstanbul’a gelecek sektör temsilcilerini fuar katılımcılarıyla bir araya getiriyor. Öte yandan 40 ülkeden700’ün üzerinde katılımcı firmayı aynı çatı altında buluşturarak global gücünü de ortaya koyan fuar, Türkiye’nin sağlık yatırımlarını desteklemesiyle büyük beğeni topluyor.

Bu yıl 22-25 Mart 2018 tarihleri arasında İstanbul’daki Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek medikal cihaz, ekipman ve teknolojilerin sergilendiği, medikal trendlerin ve bilimsel etkinliklerin takip edildiği Avrasya'nın lider fuarı EXPOMED; 4 gün boyunca sağlık sektöründeki en yeni teknolojilerin, AR-GE ve inovasyon harikası ürünlerin sergileneceği bir platform olarak göze çarpıyor. Ortopedi ve Sarf Malzemeleri, Elektro Medikal Ekipman ve Medikal ve Laboratuvar Teknolojileri ile Hastane Yapı ve Tıbbi Tesis Yönetimi olmak üzere 3 temel ürün grubuna göre ayrılan salonlarda ziyaretçilerini bekleyen fuar; yerli ve yabancı sektör profesyonellerini bir araya getirme hedefiyle gerçekleştiriliyor.