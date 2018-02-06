Dijital dünyadaki start-up’ların desteklenmesi bu girişimlerin hızla gelişmesini sağlarken Anadolu Sigorta da, start-up kullanıcılarının şirketin ürün ve hizmetlerinden faydalanabilmesini hedefliyor.

Anadolu Sigorta bu kapsamda; -girişimci ve freelance olarak çalışan kişi ve şirketlere, modern bir çalışma ofisi ve sosyal alanlar sunan- Kolektif House’taki ilk work-up mezunlarından birisi olan e-kira.net ile ortak bir çalışma gerçekleştirdi.

Kolektif House, fikri olan ama bu fikrini hayata tek başına geçiremeyen, özellikle genç girişimcileri buluşturan bir mekân iken, 2014 yılında faaliyete başlayan e-kira.net; kira, aidat ve fatura ödemesi alanlarında, emlak sahiplerine ve kiracılara yenilikçi ve güvenilir hizmet vermek amacıyla kuruldu.

Anadolu Sigorta e-kira.net ortak çalışmasında; kira, aidat veya fatura ödemelerinden en az ikisini e-kira.net üzerinden yapan ilk 100 kullanıcıya 1 yıl süreli “Anadolu Sigorta Konut Sigortası” hediye ediliyor. 25 Şubat’a kadar devam edecek kampanya kapsamında kullanıcılar, evlerini ve değer verdikleri eşyalarını yıllık 5.000 TL ‘ye kadar güvence altına alabiliyorlar.

Anadolu Sigorta’nın önümüzdeki dönem benzer iş birliklerine devam edeceğini söyleyen Genel Müdür Yardımcısı Levent Sönmez, “Bu tür kampanyalar sigortalılarımıza fayda ve avantajlar sunarken sigorta bilincinin yükseltilmesine de katkı sağlıyor. Benzer başarılı girişimlerle işbirliklerimizi sürdürerek, hem sigortacılık sektöründeki start-up’lara destek vermiş hem de tüm sigortalılarımıza ve paydaşlarımıza sunduğumuz hizmetleri daha üst seviyelere taşımış oluyoruz” dedi.