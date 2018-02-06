Anadolu.net Kira.net İle İşbirliğine Gitti
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Anadolu.net Kira.net İle İşbirliğine Gitti


Anadolu.net Kira.net İle İşbirliğine Gitti
Anadolu.net Kira.net İle İşbirliğine Gitti Elif İşçi - Tarih: 2018-02-06 Saat: 11:00:23
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Anadolu sigorta her geçen gün çalışma alanlarını biraz daha genişletirken bu süreç içerisinde dijital dönüşüm sürecinde çalışmalarıyla dikkat çekiyor. Son olarak Kira.net ile yeni bir iş birliği gerçekleştirdiğini açıkladı.

Dijital dünyadaki start-up’ların desteklenmesi bu girişimlerin hızla gelişmesini sağlarken Anadolu Sigorta da, start-up kullanıcılarının şirketin ürün ve hizmetlerinden faydalanabilmesini hedefliyor.

Anadolu Sigorta bu kapsamda; -girişimci ve freelance olarak çalışan kişi ve şirketlere, modern bir çalışma ofisi ve sosyal alanlar sunan- Kolektif House’taki ilk work-up mezunlarından birisi olan e-kira.net ile ortak bir çalışma gerçekleştirdi.

Kolektif House, fikri olan ama bu fikrini hayata tek başına geçiremeyen, özellikle genç girişimcileri buluşturan bir mekân iken, 2014 yılında faaliyete başlayan e-kira.net; kira, aidat ve fatura ödemesi alanlarında, emlak sahiplerine ve kiracılara yenilikçi ve güvenilir hizmet vermek amacıyla kuruldu.

Anadolu Sigorta e-kira.net ortak çalışmasında; kira, aidat veya fatura ödemelerinden en az ikisini e-kira.net üzerinden yapan ilk 100 kullanıcıya 1 yıl süreli “Anadolu Sigorta Konut Sigortası” hediye ediliyor. 25 Şubat’a kadar devam edecek kampanya kapsamında kullanıcılar, evlerini ve değer verdikleri eşyalarını yıllık 5.000 TL ‘ye kadar güvence altına alabiliyorlar.

Anadolu Sigorta’nın önümüzdeki dönem benzer iş birliklerine devam edeceğini söyleyen Genel Müdür Yardımcısı Levent Sönmez, “Bu tür kampanyalar sigortalılarımıza fayda ve avantajlar sunarken sigorta bilincinin yükseltilmesine de katkı sağlıyor. Benzer başarılı girişimlerle işbirliklerimizi sürdürerek, hem sigortacılık sektöründeki start-up’lara destek vermiş hem de tüm sigortalılarımıza ve paydaşlarımıza sunduğumuz hizmetleri daha üst seviyelere taşımış oluyoruz” dedi.

 
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