Geliştirdiği ürünlerin yanı sıra çevre ve sürdürülebilirlik konularında hayata geçirdiği projelerle iklimlendirme sektörüne öncülük eden DemirDöküm'e bir ödül de, Elektrik ve Elektronik Geri Dönüşüm ve Atık Yönetimi Derneği İktisadi İşletmesi'nden (ELDAY) geldi. "Geri dönüşüm yoksa, geriye dönüş yok" sloganıyla 2016 yılında elektrik ve elektronik geri dönüşüm ve atık toplama projesini hayata geçiren DemirDöküm, 'En iyi atık toplama sistemi' ödülünü kazandı.

İklimlendirme sektörü için Türk mühendisler tarafından tasarlanan ürünleriyle dünyanın 50 ülkesinde on binlerce aileye ısı konforu sunan DemirDöküm, çevre ve sürdürülebilirlik konusundaki yaklaşımı ile bir ödülün daha sahibi oldu. Ömrünü tamamlamış elektrikli ve elektronik eşyaların belirlenmiş kalite standartlarında, çevre ile insan sağlığı gözetilerek güvenilir bir şekilde geri dönüştürülmesi için çalışan ELDAY, DemirDöküm’ün 2016 yılında "Geri dönüşüm yoksa geriye dönüş yok" sloganıyla hayata geçirdiği projesi “En iyi atık toplama sistemi” ödülüne layık gördü.

Hayata geçirilen projenin mali ve yasal bir yükümlülük olmasının ötesinde, DemirDöküm’ün sürdürülebilirlik konusundaki çalışmalarını derinleştirilmesi, tüketici nezdinde farkındalık oluşturulması açısından da önemli bir değer kattığını kaydeden Vaillant Group Türkiye Satış Sonrası Hizmetler Direktörü Zeki Kalaycılar, “Projenin geliştirilmesi için geniş bir ekip kurduk. On aylık bir çalışma süreci kapsamında şirketimizin farklı bölümlerinden katılımcılarımızla birlikte projeyi tasarladık, resmi kurumlarla temaslarımızı gerçekleştirdik. ELDAY ile yetkili servis ve saha koordinasyonumuzu sağladık. ‘Geri dönüşüm yoksa, geriye dönüşte yok’ sloganıyla hayata geçirdiğimiz projenin tanıtımı için SMS, web siteleri, yazılı ve görsel tasarımlar eşliğinde tüm çalışanlarımızı, yetkili bayi ve servis organizasyonumuzu bilgilendirdik, eğitimler verdik” dedi.

Çöpe atılan ya da izinsiz toplayıcılar tarafından toplanan elektrikli ve elektronik eşyaların uygun olmayan yöntemlerle parçalandığında içerdiği tehlikeli maddelerin çevre ile insan sağlığına büyük zarar verdiğinin altını çizen Zeki Kalaycılar, “Çevre ve sürdürülebilirlik konuları, Türkiye'nin en köklü markalarından DemirDöküm'ün en önemli gündem maddeleri arasında yer alıyor. Ürünlerimizde, hayata geçirdiğimiz projelerde kendimizi geliştiriyor; verimliliğimizi artırıyoruz. Kullandığımız malzemelerin çevreye duyarlılığı, atıklarımızın azaltılması ve toplanması için büyük çaba harcıyoruz. Ayrıca geri dönüştürülen atıklarımızla ülke ekonomisine de katkı sağlıyoruz. Attığımız her adım geleceğimiz için. Projede emeği geçen tüm mesai arkadaşlarıma ve bu önemli ödülü layık gören ELDAY genel kuruluna teşekkür ederiz” açıklamasını yaptı.