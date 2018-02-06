Üretim anlayışını dönüştürecek yenilikçi çözümlerin tanıtılacağı FIT ’18- Geleceğin Endüstriyel Teknolojileri Fuarı, 22-25 Şubat’ta Fuar İzmir’de kapılarını açıyor. FIT ’18 kapsamında, Endüstri 4.0’ı yakalayacak çözümler sunan girişimlere de kendilerini tanıtma fırsatı sunuluyor.
Girişim Pazaryeri adı altında oluşturulan Startup Lounge, başvurular arasından seçilen genç girişimcilere; potansiyel müşteri, iş ortağı ve yatırımcılar ile tanışma olanağı sağlayacak. Girişim Pazaryeri’nde yer alan 40 girişim içerisinden seçilecek 10 girişim ise, FIT Zirvesi Girişim Yarışması’nda sahneye çıkarak ilk 3’e girmek için TEKGİAD (Teknoloji Girişimcileri ve İş Adamları Derneği) tarafından oluşturulan jüriye sunum yapacaklar.
FIT ’18-Geleceğin Endüstriyel Teknolojileri Fuarı; otomasyondan elektrik-elektronik ve enerjiye, hidrolikten bina otomasyonu ve metal işlemeye kadar pek çok alanda ziyaretçilere, sektörlerindeki en son ürün ve hizmetleri bir arada görme ve değerlendirme olanağı sunacak
İzmir, 22-25 Şubat tarihleri arasında endüstriyel çözümler alanında teknolojinin geldiği son noktayı gözler önüne seren bir fuara ev sahipliği yapıyor. Makineler arası iletişimden yapay zekaya, üretim ve hizmet biçimlerini değiştirmeye aday pek çok yeni teknoloji, FIT ’18- Geleceğin Endüstriyel Teknolojileri Fuarı’nda ziyaretçilere tanıtılacak.
FIT ’18 kapsamında; Otomasyon, Elektrik Elektronik ve Enerji, Hidrolik-Pnömatik, Bina Otomasyonu ve Zayıf Akım Sistemleri ve Metal İşleme alanlarında en son teknoloji ile çözümler sunan firmalar, potansiyel müşterileriyle tanışma fırsatı bulacak.
FIT Girişimciler için FIT Pazaryeri
FIT ’18 ziyaretçilere mevcut teknolojileri deneyimleme olanağı sunarken 23-24 Şubat’ta fuar kapsamında düzenlenecek Geleceğin Endüstriyel Teknolojileri Zirvesi’nde ise önümüzdeki yıllarda fabrikalarda nasıl bir dönüşüm yaşanacağı konuşulacak.
Teknoloji Girişimcileri ve İş Adamları Derneği (TEKGİAD) ve Bileşim Fuarcılık iş birliği ile organize edilen zirvenin yanı sıra, FIT Girişim Pazaryeri etkinliği kapsamında yenilikçi çözümler üreten teknoloji girişimcileri de potansiyel müşteri, iş ortağı ve yatırımcılarla tanışma ve çözümlerini tanıtma fırsatı bulacak.
Girişim Pazaryeri adı altında oluşturulan Startup Lounge’da yer almak için başvurularadresi , http://www.fitzirve.com/girisim-basvuru/ üzerinden 10 Şubat’a kadar yapılabilecek. Başvurular arasından ön elemeyle belirlenen 10 girişim ise, FIT Zirvesi,
Girişim Yarışması’nda sahneye çıkarak ilk 3’e girmek için TEKGİAD tarafından oluşturulan jüriye sunum yapacaklar.
22-25 Şubat arasında saat 10.00’dan itibaren ziyaret edilebilecek FIT ’18-Geleceğin Teknolojileri Fuarı ve Zirvesi, Ege Bölgesi’ndeki en büyük ve en kapsamlı fuar kompleksi olan Fuar İzmir’de gerçekleşecek.
Fuar ile ilgili ayrıntılı bilgi için: www.fitfuar.com
FIT Zirvesi, Girişim Pazaryeri ve Yarışma ile ilgili ayrıntılı bilgi için: www.fitzirve.com
Editöre Not: FIT ’18-Geleceğin Endüstriyel Teknolojileri Fuarı çatısı altında aşağıdaki 4 fuar yer alacak. Fuar kapsamında ayrıca, Ekonomist-Fütürist Ufuk Tarhan, 22 Şubat Perşembe günü saat 13.30’da “Geleceğin Endüstrisi/Endüstrinin Geleceği” başlıklı bir konferans verecek.
Otomasyon Fuarı
- Montaj & Taşıma Sistemleri Doğrusal Konumlama Sistemleri
- Endüstriyel Görüntü İşleme Sistemleri
- Kontrol Sistemleri, PLC, Scada
- Sensör Ve Hareket Sistemleri
- Endüstriyel PC’ler
- Haberleşme, Ağlar Ve Field Bus Sistemler
- Gömülü Sistemler
- Ölçme Ve Test Sistemleri
- Endüstriyel Otomatik Bilgi Yakalama Ve Tanımlama Sistemleri
- Endüstriyel IT ve Yazılımlar
- Lazer Teknolojisi
- Endüstriyel Bina Otomasyon Sistemleri
- Robot teknolojileri
- Otomasyon Hizmetleri
Elektrik Elektronik Fuarı
- Elektrik Enerjisi Üretim Sistemleri, Yanmalı Makinalar,
- Yenilenebilir Enerji
- Transformatörler, Akümülatörler Ve KGK’ları
- Elektrik Motorları, Frekans Inverterleri, Motor Sürücüler
- Dişliler Ve Mekanik Sürücü Sistemleri
- Elektrik Enerjisi İletimi İçin Kablolar Ve Ekipmanlar
- Elektrik Enerjisi Dağıtımı İçin Şalt Malzemeleri
- Elektrik Ve Opto Elektronik Komponentler
- Enerji Kalitesi İle İlgili Ürünler
- Elektrik Ve Elektronik Test Ve Ölçü Cihazları
- Aydınlatma Ekipmanları
- Elektrik Enerji Ve Mühendislik Hizmetleri
Hidrolik & Pnömatik Fuarı
- Yağlı Hidrolik Sistemler Ve Elemanları
- Sulu Hidrolik Sistemler Ve Elemanları
- Hidrolik Ve Pnömatik Hizmetleri
Bina Otomasyonu ve Zayıf Akım Sistemleri Fuarı
- Geçiş Kontrol Sistemleri
- CCTV IP (Kapalı Devre Televizyon Sistemleri)
- Yangın Güvenliği Ve İhbar Sistemleri
- Acil Çıkış Sistemleri
- Yapısal Kablolama
- Hırsız Alarm Sistemleri
- Interkom Sistemler
- Video Ve Audio Sistemler
- Uydu Yayın Sistemleri
- Aydınlatma Otomasyonu
- Mekanik Otomasyon
- Veri İletişim İzleme Ve Kontrol Sistemleri
- Enerji İzleme Sistemleri