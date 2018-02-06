Üretim anlayışını dönüştürecek yenilikçi çözümlerin tanıtılacağı FIT ’18- Geleceğin Endüstriyel Teknolojileri Fuarı, 22-25 Şubat’ta Fuar İzmir’de kapılarını açıyor. FIT ’18 kapsamında, Endüstri 4.0’ı yakalayacak çözümler sunan girişimlere de kendilerini tanıtma fırsatı sunuluyor.

Girişim Pazaryeri adı altında oluşturulan Startup Lounge, başvurular arasından seçilen genç girişimcilere; potansiyel müşteri, iş ortağı ve yatırımcılar ile tanışma olanağı sağlayacak. Girişim Pazaryeri’nde yer alan 40 girişim içerisinden seçilecek 10 girişim ise, FIT Zirvesi Girişim Yarışması’nda sahneye çıkarak ilk 3’e girmek için TEKGİAD (Teknoloji Girişimcileri ve İş Adamları Derneği) tarafından oluşturulan jüriye sunum yapacaklar.

FIT ’18-Geleceğin Endüstriyel Teknolojileri Fuarı; otomasyondan elektrik-elektronik ve enerjiye, hidrolikten bina otomasyonu ve metal işlemeye kadar pek çok alanda ziyaretçilere, sektörlerindeki en son ürün ve hizmetleri bir arada görme ve değerlendirme olanağı sunacak

İzmir, 22-25 Şubat tarihleri arasında endüstriyel çözümler alanında teknolojinin geldiği son noktayı gözler önüne seren bir fuara ev sahipliği yapıyor. Makineler arası iletişimden yapay zekaya, üretim ve hizmet biçimlerini değiştirmeye aday pek çok yeni teknoloji, FIT ’18- Geleceğin Endüstriyel Teknolojileri Fuarı’nda ziyaretçilere tanıtılacak.

FIT ’18 kapsamında; Otomasyon, Elektrik Elektronik ve Enerji, Hidrolik-Pnömatik, Bina Otomasyonu ve Zayıf Akım Sistemleri ve Metal İşleme alanlarında en son teknoloji ile çözümler sunan firmalar, potansiyel müşterileriyle tanışma fırsatı bulacak.

FIT Girişimciler için FIT Pazaryeri

FIT ’18 ziyaretçilere mevcut teknolojileri deneyimleme olanağı sunarken 23-24 Şubat’ta fuar kapsamında düzenlenecek Geleceğin Endüstriyel Teknolojileri Zirvesi’nde ise önümüzdeki yıllarda fabrikalarda nasıl bir dönüşüm yaşanacağı konuşulacak.

Teknoloji Girişimcileri ve İş Adamları Derneği (TEKGİAD) ve Bileşim Fuarcılık iş birliği ile organize edilen zirvenin yanı sıra, FIT Girişim Pazaryeri etkinliği kapsamında yenilikçi çözümler üreten teknoloji girişimcileri de potansiyel müşteri, iş ortağı ve yatırımcılarla tanışma ve çözümlerini tanıtma fırsatı bulacak.

Girişim Pazaryeri adı altında oluşturulan Startup Lounge’da yer almak için başvurularadresi , http://www.fitzirve.com/girisim-basvuru/ üzerinden 10 Şubat’a kadar yapılabilecek. Başvurular arasından ön elemeyle belirlenen 10 girişim ise, FIT Zirvesi,

Girişim Yarışması’nda sahneye çıkarak ilk 3’e girmek için TEKGİAD tarafından oluşturulan jüriye sunum yapacaklar.

22-25 Şubat arasında saat 10.00’dan itibaren ziyaret edilebilecek FIT ’18-Geleceğin Teknolojileri Fuarı ve Zirvesi, Ege Bölgesi’ndeki en büyük ve en kapsamlı fuar kompleksi olan Fuar İzmir’de gerçekleşecek.

Fuar ile ilgili ayrıntılı bilgi için: www.fitfuar.com

FIT Zirvesi, Girişim Pazaryeri ve Yarışma ile ilgili ayrıntılı bilgi için: www.fitzirve.com