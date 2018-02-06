Asya Borsalarında Kayıp Büyük!
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Asya Borsalarında Kayıp Büyük!


Asya Borsalarında Kayıp Büyük!
Asya Borsalarında Kayıp Büyük! Çiğdem Yeniay - Tarih: 2018-02-06 Saat: 11:15:45
Anasayfa Borsa&Finans Asya Borsalarında Kayıp Büyük!

Küresel piyasalardaki satış dalgası Asya borsalarını tek kelimeyle vurdu. Asya borsalarında işlem gören endekslerdeki düşüş sert oldu.

Küresel piyasalardaki satış dalgası Asya borsalarını tek kelimeyle vurdu. Asya borsalarında işlem gören endekslerdeki düşüş sert oldu.

ABD, Asya Borsalarını Da Vurdu

Asya borsaları, ABD borsasında görülen düşüşlerden olumsuz etkilendi. ABD borsaları sadece Asya değil küresel piyasaları derinden etkiledi.

New York borsasında işlem gören endekslerdeki azalış yüzde 4,60 seviyesine kadar tırmandı.

ABD’nin on senelik tahvil faizleri dün yüzde 2,8850 seviyesine yükseldi. Artan tahvil faizleri ülkelerin borsalarında risk iştahını kesti. Borsalardaki satış baskısı son yılların en yüksek noktasına çıktı. Yüzde 2,8850’lik tahvil faizi ise 2014 yılının ocak ayından bugüne görülen en yüksek seviye olarak kayda geçti.

Asya borsalarının gün gelişimi dünden çok farklı olmadı. Satış ağırlıklı işlemler endeks değerlerine damga vurdu ve endekslerin güzünün aşağı çevrilmesini beraberinde getirdi.

Japonya borsasında Nikkei 225 endeksi geçen yılın Ekiminden bugüne en düşük puan noktasında taşındı. Endeksin değeri dün gün içerisinde 21 bin 78,71’e kadar gerilemişti.  Gün sonunda ise Nikkei 225 endeksindeki kayıplar yüzde 4,7’yi buldu ve kapanış 21 bin 610,24 puandan yapıldı.

Dolar / Yen paritesinin gelişimiyse yüzde 0,3’lük azalışa işaret etti. Parite 108,9 olarak denge kazandı.

Şanghay bileşik endeksinin kapanış puanı bir önceki güne kıyasla yüzde 3,3 oranında düştü. Azalış sonrasındaki puan 3.372,26 olarak kayda geçti.

Güney Kore borsasında, Kospi endeksinde gözlemlenen azalış yüzde 1,5’e den geldi. Endeks günü 2.453,31 puan seviyesinde sonlandırdı.

Hindistan borsasındaki Sensex endeksi gün sonunda yüzde 3 değer kaybına ulaştı. Gün sonu göstergeleri ise 33.732,53 puanı kayıt altına aldı. Bunların yanında Hong Kong borsasında işlem gören Hang Seng endeksindeki azalış yüzde 4,3 oldu. 

 
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