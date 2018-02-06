Girişimciliğe teşvik edici çalışmalarını sürdüren RE/MAX Türkiye, gayrimenkul sektöründe çalışan ya da çalışmayı planlayan girişimci adayları için ücretsiz seminer düzenliyor.

Profesyonel gayrimenkul pazarlama ve danışmanlık hizmetleri sunan RE/MAX Türkiye, girişimciliğe teşvik edici çalışmalarını sürdürüyor. RE/MAX Türkiye’nin düzenlediği ve katılımın ücretsiz olduğu sertifikalı seminer, 10 Şubat 2018 Cumartesi günü 12.00-16.30 saatleri arasında Bostancı Dedeman Otel’de gerçekleşecek. Etkinlikte çok kazanan danışmanların eğitmeni Barış Kılıçarslan, sektörde çalışmaya yönelik önemli ipuçları verecek.

Gayrimenkul sektöründe kalıcı olmanın yolları, doğru hedef belirleyerek hedefe ulaşmak ve doğru alıcı-satıcı ile çalışmak gibi başlıkların değerlendirileceği seminere, halen sektörde görev yapan ya da kendi işini kurarak görev yapmayı planlayan herkes katılabiliyor.

Sınırlı kontenjana sahip kariyer seminerine kayıt www.remax.com.tr/seminerler/seminer-kayit adresinden yapılabiliyor.