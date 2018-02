Türkiye’nin en prestijli organizasyonu CNR Avrasya Boat Show Fuarı, dünyaca ünlü markaların mega yat, tekne ve yelkenlilerinin yanı sıra sektöre ait tüm aksesuar ve ekipmanları 10 Şubat’ta CNR EXPO Yeşilköy çatısı altında buluşturacak.

CNR Avrasya Boat Show’da, denizcilik sektörünün önde gelen 1.500 markasına ait 3.500’ün üzerinde deniz aracı, on binlerce yerli ve yabancı ziyaretçinin beğenisine sunulacak.

Fuar kapsamında düzenlenecek DENTUR Enteresan Kare Instagram Fotoğraf Yarışması’nda en iyi fotoğrafı çeken ilk 5 kişiye denizcilik sektörüyle ilgili hediyeler verilecek.

Deniz tutkunlarının her yıl ilgi ile beklediği, dünyanın en büyük 2. tekne ve yat fuarı CNR Avrasya Boat Show (Uluslararası Deniz Araçları, Ekipmanları ve Aksesuarları Fuarı) 10-18 Şubat tarihleri arasında, Türkiye’nin denizcilik ve ihracat merkezi CNR EXPO Yeşilköy’de kapılarını açacak. CNR Holding kuruluşlarından Pozitif Fuarcılık ve Deniz Endüstrisini ve Denizciliği Geliştirme Derneği (DENTUR) iş birliğinde organize edilen ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile KOSGEB ve İMEAK Deniz Ticaret Odası tarafından desteklenen fuarda, denizcilik sektörünün önde gelen 1.500 markası, 3.500’ün üzerinde deniz aracını on binlerce yerli ve yabancı ziyaretçi ile buluşturacak. Yat, süper yat, mega yat, motor yat, yarış tekneleri, katamaran, yelkenli deniz araçları, gezi tekneleri, sürat tekneleri, sürat motorları, Cruiser tekneler, Pantoon tekne jetskiler, ribler, flyboard, kano, şişme bot, ekipmanlar, aksesuarlar, su sporları ve balıkçılığa dair her ürünün bulunacağı fuar, 85 bin metrekare alanda gerçekleştirilecek.

Dünyanın En Büyük Markalarının Lansmanları Yapılacak

Dünyanın dört bir yanından alıcıların ağırlanacağı fuarda, Jeanneau, Princess, Sanlorenzo, Prestige, Hanse, Christ Craft, Cranchi, Mengiyay, Targa, Honda, Yamaha, Suzuki, Evinrude, Quicksilver, Lombardini, Yanmar, Man, Mercury, Seadoo Cranchi, Sanlorenzo Yacht, Targa, Prestige ve Zar Boat gibi dünya denizcilik sektörünün önde gelen çok sayıda markası en yeni tekne ve yatlarını sergileyecek.

Gösteriler, Workshoplar, Paneller Boat Show’da

CNR Avrasya Boat Show Fuarı, birçok etkinliği de ev sahipliği yapacak. Fuarın VIP açılışında Ayhan Sicimoğlu ve Latin All Stars önemli sahne performansına imza atacak. Fuarın en önemli etkinliklerinden olan SEA TALKS’larda ise Ayhan Sicimoğlu Tekne Yemekleri Show’u, Denizaltı Fotoğrafçılığı, Süper Yat Paneli, Naviga Panel, Deniz ve Kadın gibi deniz sohbetleri ve şovları fuar süresince gerçekleştirilecek.

Ayrıca, Doğu Akdeniz Seyri, Bir Sancaktan Bir İskeleden, Türkiye Yat Kaptanları ve Yatçılıkta Sigorta Kavramı gibi birçok seminerin de yer alacağı CNR Avrasya Boat Show’da teknesiyle dünya turu yapan ilk Türk olan Sadun Boro’yu anma etkinliği de düzenlenecek.

CNR Avrasya Boat Show Daha Güçlü ve Daha Sosyal

CNR Avrasya Boat Show bilet satışlarından elde edilecek gelirlerin bir bölümü, Türkiye’de kıyı ve denizlerin korunmasını ulusal bir öncelik haline getirmek ve gelecek nesillere temiz denizlerin kucakladığı yaşanabilir bir Türkiye bırakmak amacıyla kurulan Deniz Temiz Derneği’ne (TURMEPA) bağışlanacak.

En İyi Fotoğrafı Çek, Ödülü Kap

Fuar kapsamında DENTUR Enteresan Kare Instagram Fotoğraf Yarışması da gerçekleştirilecek. 10-17 Şubat tarihleri arasında CNR Avrasya Boat Show’a gelen ziyaretçiler çektikleri fotoğrafları Instagram hesaplarından #enteresankare hashtagi ile paylaşabilecek. Her gün en çok beğenilen 30 fotoğrafı günün jürisi değerlendirecek ve ilk 5’i belirleyecek. 7 gün sürecek yarışmanın ardından final jürisi 18 Şubat’ta 35 fotoğraf arasında en iyi 5 fotoğrafı seçecek. Jüri başkanlığını Haluk Genç’in yapacağı yarışmada dereceye girenlere birbirinden değerli hediyeler verilecek