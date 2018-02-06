Teknolojinin yaşamı ileri taşıma gücünü topluma sunarak, insanların daha yaşanabilir bir dünya hayaline hayat veren Zorlu Holding, sunduğu akıllı ürün ve hizmetlerin yanı sıra başta çocuklar ve gençler olmak üzere, toplumun farklı kesimlerine destek sunmaya devam ediyor.

Teknolojiye ve inovasyona dayanan, daha akıllı bir yaşama işlerlik kazandırarak bu anlayışı hayata geçirmek isteyen Zorlu Holding, geçen yıl İzmir Güzelbahçe Bahçeşehir Fen Lisesi robotik takımına destek verdi. 2018 yılında ise desteğini Robert Koleji ve Gültepe Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi’nin robotik takımlarıyla genişletti.

Vestel Ar-Ge ve Üretim Mühendislerinden Öğrencilere Tam Destek

Zorlu Holding proje kapsamında, İzmir Güzelbahçe Bahçeşehir Fen Lisesi, Robert Koleji ve Gültepe Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi’nin robotik takımlarına, yıl boyunca maddi ve manevi destek verecek. Zorlu Holding, geçtiğimiz günlerde Vestel’in ev sahipliğinde 3 lisenin robotik takımı öğrencilerini ve mentor hocalarını Manisa Vestel City’de ağırladı. Öğrenciler, tasarladıkları projelerin taslaklarını Vestel Ar-Ge ve üretim mühendisleriyle kritik yapma, geribildirim ve görüş alma olanağını buldu. Öğrenciler ayrıca, ilk yardım, iş güvenliği ve yangın eğitimlerini de Vestel’in İş Güvenliği uzmanlarının eğitmenliğinde tamamladı.

Zorlu Holding’in Desteği Sürecek

Zorlu Holding Kurumsal İletişim Genel Müdürü Aslı Alemdaroğlu, projeyle ilgili duydukları heyecanı aktarırken; “İnovasyon alanında fikri olan, üretmek isteyen ve bu konuda çaba sarf eden gençlerimizi desteklemek ve bu yöndeki yetenekleri Türkiye’ye kazandırmak önceliklerimiz arasında yer alıyor. Özellikle yaşadığımız dijital çağda, inovasyon ve teknoloji sadece günümüz için değil, geleceğimiz açısından da son derece önemli. İnovasyon ve teknolojinin öneminin bilincinde olan ve bu alanda hayallerini gerçeğe dönüştüren bir kurum olarak, gençlerimize esin kaynağı olmayı, onları desteklemeyi sürdürüyoruz. Gençlerimizin, hayallerine ve girişimci ruhlarına inanıyoruz; 3 takıma da bu yıl Türkiye ve ardından ABD’de gerçekleşecek yarışmalarda başarılar diliyoruz.” dedi.

Geçen Yıl “Rookie All Star” Ödülü Almışlardı

Zorlu Holding’in geçen yıl desteklediği İzmir Güzelbahçe Bahçeşehir Fen Lisesi 10. sınıf öğrencilerinden oluşan 13 kişilik “4th Dimension 6429” takımı, 6 haftada ürettiği robot ile 16-19 Mart’ta ABD’de yapılan FIRST Robotics Competition San Fransisco Regional’de büyük bir başarıya imza atarak En İyi Çaylak Takımı (Rookie All Star) ödülünün sahibi olmuş,19-22 Nisan 2017 tarihleri arasında Houston'da düzenlenen World Championship'e katılmaya hak kazanmıştı.