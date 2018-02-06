Türkiye eğlence, etkinlik ve rekreasyon sektörünün ilk ve tek yarışması olan “Shining Star Awards’ 18 Eğlence, Etkinlik ve Rekreasyon Ödülleri” bu yıl 5. kez gerçekleşti. Önemli bir ihtiyaca dönüşen eğlence – dinlence alanlarına ve etkinliklere yönelik gündem oluşturmak ve toplumsal, sosyal, kültürel ve ekonomik anlamda daha fazla değer yaratmak amacıyla düzenlenen Shining Star Awards, sektörün gelişmesine de katkı sağlıyor. Eğlence temalı tüm projeleri kucaklamak amacıyla 15 önemli kategoride gerçekleşen ödül töreninde 22 proje ödüllendirildi. Zorlu bir süreçten geçen jüri üyeleri kararını verdi ve en başarılı projeler ortaya çıktı. Tüm projelerin, jüri üyeleri tarafından tek tek ve toplu değerlendirmesinin ardından eğlence dünyasının en başarılı yatırımları belli oldu.
En Özel Kategori Yeni Fikirlerin
“Belediye Parklarının İşlevselleştirilmesi ve İyileştirilmesi İçin Öne Sürülen En İyi Fikirler” başlığı altında üniversite öğrencileri arasında düzenlenen yarışmasının dereceye giren öğrencileri de gala gecesinde ödüllendirildi. Üniversitelerin yoğun ilgi gösterdiği yarışmada üçüncülüğü “Sürdürülebilir Rekreatif Tesisler” projesi ile Nişantaşı Üniversitesi, ikinciliği “Belediye Parklarının İşlevselleştirilmesi Ve İyileştirilmesi İçin Sahip Olması Gereken Özellikler” projesi ile Anadolu Üniversitesi” ve “Bir Mahalle Parkının Herkes İçin Yeniden İşlevselleştirilmesi: Anadolu Ajansı 85. Yıl Parkı (İzmir)” projesi ile İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü kazandı.
ÖDÜLLER
En Başarılı Temalı Açık Alan Eğlence Merkezi Ödülü
Narven Termal Kasaba / Narven Macera Parkı
En Başarılı Temalı Kapalı Alan Eğlence Merkezi Ödülü
İSTANBUL AKVARYUM TURİZM TİC. LTD.ŞTİ./ İstanbul Akvaryum
Merlin Entertainments Group / Madame Tussauds – Istanbul
En Başarılı Belediye Parkı Ödülü
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi / Fıstık Park
Küçükçekmece Belediyesi / Selçuklu Macera Parkı
En Başarılı Müze Ve Ören Yeri Ödülü
Şanlıurfa Müze Müdürlüğü / Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi
En Başarılı Su Parkı Ödülü
İzmit Belediyesi / Pişman Çocuk Aquapark
En Başarılı Temalı Konut Projesi Ödülü
Sinpaş / Altınoran
Yıldızlı Proje Ödülü
Bolu Belediyesi / Masal Park
Gebze Belediyesi / Eskihisar Macera ve Aksiyon Parkı
Yılın Girişimcisi Ödülü
Playmaker Sports & Entertaınment / Magna Apex-Playground
En Başarılı Festival Ödülü
Eğirdir Belediyesi / Eğirdir Klasik Müzik Festivali
DSM Grpup / İstanbul Coffee Festival
En Başarılı Kurumsal Etkinlik
Bayraklı Belediyesi / 29 Ekim Atatürk Portre
En Başarılı Sportif Etkinlik
Çeşme Belediyesi / Gran Fonda Çeşme
Playmaker Sports & Entertaınment & Erciyes A.Ş / FIS Snowboard Dünya Kupası Finali
En Başarılı AVM Etkinliği
Mavibahçe Alışveriş ve Yaşam Merkezi / İzmir Salsa Kupası
En Başarılı Kampüs Etkinliği
Boğaziçi Üniversitesi / Sports Fest
En Başarılı Etkinlik Alanı
Lüleburgaz Belediyesi / Lüleburgaz Yıldızları Motorsiklet Bisiklet Akademisi