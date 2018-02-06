Türkiye eğlence, etkinlik ve rekreasyon sektörünün ilk ve tek yarışması olan “Shining Star Awards’ 18 Eğlence, Etkinlik ve Rekreasyon Ödülleri” bu yıl 5. kez gerçekleşti. Önemli bir ihtiyaca dönüşen eğlence – dinlence alanlarına ve etkinliklere yönelik gündem oluşturmak ve toplumsal, sosyal, kültürel ve ekonomik anlamda daha fazla değer yaratmak amacıyla düzenlenen Shining Star Awards, sektörün gelişmesine de katkı sağlıyor. Eğlence temalı tüm projeleri kucaklamak amacıyla 15 önemli kategoride gerçekleşen ödül töreninde 22 proje ödüllendirildi. Zorlu bir süreçten geçen jüri üyeleri kararını verdi ve en başarılı projeler ortaya çıktı. Tüm projelerin, jüri üyeleri tarafından tek tek ve toplu değerlendirmesinin ardından eğlence dünyasının en başarılı yatırımları belli oldu.

En Özel Kategori Yeni Fikirlerin

“Belediye Parklarının İşlevselleştirilmesi ve İyileştirilmesi İçin Öne Sürülen En İyi Fikirler” başlığı altında üniversite öğrencileri arasında düzenlenen yarışmasının dereceye giren öğrencileri de gala gecesinde ödüllendirildi. Üniversitelerin yoğun ilgi gösterdiği yarışmada üçüncülüğü “Sürdürülebilir Rekreatif Tesisler” projesi ile Nişantaşı Üniversitesi, ikinciliği “Belediye Parklarının İşlevselleştirilmesi Ve İyileştirilmesi İçin Sahip Olması Gereken Özellikler” projesi ile Anadolu Üniversitesi” ve “Bir Mahalle Parkının Herkes İçin Yeniden İşlevselleştirilmesi: Anadolu Ajansı 85. Yıl Parkı (İzmir)” projesi ile İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü kazandı.

ÖDÜLLER

En Başarılı Temalı Açık Alan Eğlence Merkezi Ödülü

Narven Termal Kasaba / Narven Macera Parkı

En Başarılı Temalı Kapalı Alan Eğlence Merkezi Ödülü

İSTANBUL AKVARYUM TURİZM TİC. LTD.ŞTİ./ İstanbul Akvaryum

Merlin Entertainments Group / Madame Tussauds – Istanbul

En Başarılı Belediye Parkı Ödülü

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi / Fıstık Park

Küçükçekmece Belediyesi / Selçuklu Macera Parkı

En Başarılı Müze Ve Ören Yeri Ödülü

Şanlıurfa Müze Müdürlüğü / Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi

En Başarılı Su Parkı Ödülü

İzmit Belediyesi / Pişman Çocuk Aquapark

En Başarılı Temalı Konut Projesi Ödülü

Sinpaş / Altınoran

Yıldızlı Proje Ödülü

Bolu Belediyesi / Masal Park

Gebze Belediyesi / Eskihisar Macera ve Aksiyon Parkı

Yılın Girişimcisi Ödülü

Playmaker Sports & Entertaınment / Magna Apex-Playground

En Başarılı Festival Ödülü

Eğirdir Belediyesi / Eğirdir Klasik Müzik Festivali

DSM Grpup / İstanbul Coffee Festival

En Başarılı Kurumsal Etkinlik

Bayraklı Belediyesi / 29 Ekim Atatürk Portre

En Başarılı Sportif Etkinlik

Çeşme Belediyesi / Gran Fonda Çeşme

Playmaker Sports & Entertaınment & Erciyes A.Ş / FIS Snowboard Dünya Kupası Finali

En Başarılı AVM Etkinliği

Mavibahçe Alışveriş ve Yaşam Merkezi / İzmir Salsa Kupası

En Başarılı Kampüs Etkinliği

Boğaziçi Üniversitesi / Sports Fest

En Başarılı Etkinlik Alanı

Lüleburgaz Belediyesi / Lüleburgaz Yıldızları Motorsiklet Bisiklet Akademisi