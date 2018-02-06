Tarım sektörü geçmiş zamanlardan günümüze kadar ülkemizde bir çok insanın geçim kaynağı olmuştur. Ülkemizin coğrafi şartları hem tarım sektörüne hem de hayvancılık sektörüne oldukça elverişlidir. İklim olarak da 4 mevsimi yaşayan Türkiye, bu sektörlerin pek çok alana yaygınlaşmasına imkan tanımıştır.

Türkiye ekonomisinin dış ticaret koluna bakıldığı zaman finansal kapsamda çok fazla katkı sağlayan bu meslekler için devlette finansal destekler sunmaktadır. Vatandaşların otomobilden eve, eğitimden sağlığa kadar çok sayıda ihtiyaçlarına çözümler üreten bankalar, tarım ve hayvancılık, çiftçilik gibi alanlarda da faaliyet gösterenlere özel olarak da kredi imkanları sağlamaktadırlar.

Bankalar yılın belli dönemlerinde çiftçilere, hayvancılık ile uğraşanlara özel avantajlı tarım kredisi imkanları sağlamaktadırlar.

Tarım Kredileri Nasıl Alınır?

Bankalardan kullanılan kredilerde istenilen belgeler arasında her zaman gelir belgesi bulunmaktadır. Gelir belgesi olmayan, düzenli gelire sahip olmayan, gelirlerini bankaya belgeli bir şekilde sunamayan kişilere kredi desteği verilmemektedir. Fakat tarım kredilerinde bu durum biraz farklı olmaktadır. Tarım sektöründe faaliyet gösterenlerin aylık maaşlı bir sistemleri olmamasından dolayı vatandaşların dönümlülük kazanç elde etmeleri, bankaların farklı şartlar sunmasına sebebiyet vermektedir.

Tarım kredisi için istenilen belgeler arasında; ÇKS, çiftçilik belgesi, hayvan işletme belgesi, tapu fotokopisi ve ruhsat fotokopisi bulunmaktadır. Buna ek olarak bireysel kredilerde de olduğu gibi tarım kredilerinde de kredi notu her zaman önem taşımaktadır.

Türkiye'nin her yerinde bulunan Ziraat Odaları, çiftçilik birlikleri ile kooperatiflerden almış oldukları verileri sistemlerine düzenli olara giriş yapan banka, aynı zamanda hayvancılık ile uğraşanlara da kredi desteği sağlamaktadır. Süt ve besi hayvancılığına göre modellemeler yapılmaktadır. Bunun sonucunda da çiftçi geliri hesaplanıp, verilebilinecek kredi tutarı belirlenmektedir.

Tarım Kredileri Hangi Durumlar Verilir?

Çiftçilerin ekme, büyütme, bakımlarını yapma, bunların kontrollerini yapma, bu kapsamda gerekli tüm tedbirlerin alınması, sonucunda sağlıklı ürünler elde etme aşamaları için ekonomik olarak sağlanan finansmana tarım kredisi denilir. Tarım kredisi veren bankalar başlangıç harcamaları, tarımda kullanılan araç ve gereçler, ürünlerin sağlıklı büyümeleri için gerekil olan tüm harcamalar için destek vermektedirler. Tohum alımları için kısa vadeli ödeme planları düzenlenirken tarımda kullanılacak araç ve gereçler için ise uzun vadeli ödeme planları düzenlenmektedir. Benzer şekilde hem küçükbaş hem de büyükbaş hayvan alımlarında, hayvanların bakımları için gerekli olan malzemeler, yemleri için de kredi desteği verilmektedir.

Ülkemizdeki hemen hemen tüm bankalar tarım kredisi desteği sağlamaktadır.

Ziraat Bankası arazi alımı, hasat ve pazarlama, üretime destek, nakliye aracı, lisanslı depoculuk yatırımları, genç çiftçilere özel ve organik tarım kapsamında kampanyalar düzenlenmiştir. Uygulanan faiz oranları ve düzenlenen ödeme planları hem kampanyalar dahilinde hem de kişi özelinde farklılık gösterebilmektedir.

Benzer şekilde Türk Ekonomi Bankası (TEB), Şekerbank, QNB Finansbank, Vakıfbank, Denizbank, Türkiye İş Bankası'da tarım kredisi imkanı sağlamaktadır.

TEB, tarım sektöründe faaliyet gösterecek olan girişimcilere 50.000 TL'ye kadar teminatsız, 100.000 TL'ye kadar teminatlı, 36 aya varan vade seçeneği ile imkan tanımaktadır. TEB-KGF işbirliği ile beraber tarım sektöründe faaliyet göstereceklere özel girişimcilere 250.000 TL'ye kadar 60 ay vadeli geri ödeme planı ile teminatsız kredi imkanı sağlanmaktadır.

Tarım kredisi veren bankalar arasında yer alan Şekerbank'ta çiftçilerin tüm tarımsal faaliyetleri için 2 yıla kadar vade imkanı sağlamaktadır. Ödeme planları da hasat zamanlarına göre düzenlenmektedir.