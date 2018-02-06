Türkiye İstatistik Kurumu geçen yılın üçüncü çeyreğine ait “Hanehalkı Yurtiçi Turizm Araştırması” çalışmasını tamamlayarak sonuçları paylaştı. Buna göre 2017 yılının Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında Türkiye’de 25 milyona yakın vatandaş seyahat etti.

Seyahat Harcamalarındaki Artış Yüzde 16’yı Aştı

Geçtiğimiz senenin Temmuz ile Eylül aralığında yurt içinde ikamet eden ve seyahate çıkan vatandaş sayısı toplamda 24 milyon 804 bin oldu. Üçüncü çeyrekte seyahat eden kişilerin harcamaları ise 17 milyar 831 milyon 201 bin liraya kadar ulaştı. Seyahat harcamalarındaki artış bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 16,1 oranında arttı. Harcamaların büyük bölümü bireysel ve paket tur dahilinde hayata geçti.

TÜİK’in araştırma sonuçlarına göre yılın üçüncü diliminde vatandaşların seyahatlerinin toplamı (bir ve daha fazla geceleme) 33 milyon 16 bini gösterdi. Bu dönemde seyahat için yola çıkanların gecelemesi 357 milyon 298 bini buldu. Ortalama geceleme rakamı ise 10,8’e denk geldi. Ortalama harcama verileriyse 540 lira olarak hesaplandı.

Türkiye’de ikamet eden ve yurtiçinde seyahat edenlerin harcamalarının yüzde 88,8 gibi büyük bir kısmını kişisel giderler oluşturdu. Kişisel harcamaların toplamıysa 15 milyar 832 milyon 489 bin liraya kadar yükseldi. Paket turlara yapılan harcamaların toplamı bir milyar 998 milyon 712 bin liraya denk geldi. Bu rakam toplamdan yüzde 11,2’lik pay aldı.

Seyahatlerde eş, dost ve akraba ziyaretleri ilk sıranın sahibi oldu. Yakınlara yapılan ziyaretlerin toplamdaki payı yüzde 62,6’yı gösterdi. Gezi ve tatil amacıyla gerçekleşen seyahatlerin yüzde 31,3’lük kısmı kapladığı görüldü. Sağlık için çıkılan seyahatler toplamın yüzde 3,4’ünü teşkil etti.

Vatandaşlar seyahatlerinde yakınlarında gecelemeye ağırlık verirken, sayı 234 milyon 991 bini buldu. Otelleri tercih edenlerse 25 milyon 196 bin gece buralarda konakladı.