Sunduğu inovatif çözümlerle online emlak arama piyasasında fark yaratan Emlakjet, bu özelliğiyle iki yıldır Digital Age dergisinin “Dijital Gamechanger’lar” seçkisinde kendi sektörünün en iyisi olarak yer alıyor. Dijitalde oyunun kuralını değiştiren markaların bir araya getirildiği bu özel listeye Emlakjet, kendi sektörünün gidişatını değiştiren yenilikleri, vizyoner bakış açısı, öncü yaklaşımı ve pazarı büyütme adına yaptığı yatırım hamleleriyle girdi.

“Sen o evi hayal et, gerisi Emlakjet!” sloganı ile yola çıkan Emlakjet, kullanıcılarının kiralık veya satılık gayrimenkullere en hızlı, kolay ve keyifli şekilde ulaşabilmesini sağlıyor, güçlü teknolojisiyle bu işlemleri daha da kolaylaştırıyor. Türkiye online emlak pazarında oyunu değiştiren arama platformu, kullanıcıların hayalindeki evi, gelişmiş arama deneyimiyle, tek adımda, hızlı, kolay ve keyifli buldurma misyonuyla çalışıyor. Gelecek dönemin trendlerini önceden görerek teknolojisini bu yönde kullanan Emlakjet, teknolojik altyapısıyla hayata geçirdiği “Sokak Görünümü”, “Nasıl Giderim”, “Çevrede Ne Var” özelliklerinin yanı sıra bu yıl platforma eklediği “Yakınında Ara”, “Bölge Raporu”, “Evimin Değeri” ile kendini rakiplerinden bir adım öteye taşıdı. Emlakjet, emlak arayanlara, bölge fiyat endeksi, ulaşım seçenekleri, sosyal hayat gibi, yaşayacakları bölgeyle ilgili doğru kararlar vermelerini sağlayacak bilgiler sunuyor. Ayrıca emlak profesyonelleriyle müşterilerini yeni teknolojilerle ve analitik yöntemlerle buluşturarak, ev bulma sürecinin her adımında onların yanında yer alıyor.

Kunter: “Emlak Bulma Hizmetimizle Hız ve Kolaylık Sağlıyoruz”

Emlakjet Genel Müdürü Gizem Moral Kunter’in, Emlakjet’in iki yıl üst üste “Dijital Gamechanger” seçilmesiyle ilgili yaptığı değerlendirmede “Kiralık ya da satılık gayrimenkullere ulaşmak isteyenlere hız, kolaylık ve keyif sunuyoruz. Amacımız her zaman inovatif çözümler yaratmak oldu. Gayrimenkule ürün değil hizmet olarak yaklaşma tercihimiz ve teknolojimizi hizmetlerimize doğal bir şekilde entegre etmemiz ise bu alanda fark yaratmamızı sağladı. Son olarak geçen yıl Endeksa iş birliğiyle kullanıcılarımız tarafından çok beğenilen iki uygulamaya imza attık. Emlak aranan bölgenin demografik özelliklerinden seçim sonuçlarına ayrıntılı değerlendirmesini sunan “Bölgesel Analiz” ve ev özelliklerini girerek gerçekçi satış fiyatını öğrenme imkanı sağlayan “Evinin Değerini Öğren” uygulamalarımızı kullanıcılarımızla buluşturduk. Digital Age gibi önemli bir yayın tarafından hazırlanan “Dijital Gamechanger’lar” seçkisinde sektörünün en yenilikçisi olarak Emlakjet’e yer verilmesi bizim için çok değerli. Kendi alanımızda işimizi ne kadar doğru yaptığımızın da bir göstergesi olarak iki yıl üst üste bu önemli listede yer almaktan mutluyuz ve gururluyuz. 2018 yılında da Türkiye’nin her yerinde, hayalindeki evi arayanlara hız, kolaylık ve keyif sunmak için yeniliklere imza atmayı sürdüreceğiz” dedi.

Türkiye’nin ilk ve tek Google partneri emlak sitesi olduklarını belirten Kunter, 500 binin üzerinde ilanın her ay 7,5 milyon ziyaretçi tarafından 40 milyon kez görüntülendiğini söyleyerek şöyle devam etti: “Teknolojik altyapımızla farklılaştırdığımız sitemizin hızı seven, değişime çabuk adapte olan ve mobil cihazlarını yoğun kullanan bir kullanıcı profili bulunuyor. Biz de bu profile uygun olarak kendimizi yenilemeye devam ediyoruz. İlanlarımızı reklamsız yayınlıyor, akıllı arama motoruyla müşterilerimizi anlıyor, en doğru sonuçları sunuyor, bakılan bölgedeki diğer ilanları listeliyor ve 1,5 kilometre çevrede konumlanan tüm sosyal yerleşim verilerini paylaşıyoruz. Kullanıcılarımıza sunduğumuz bir diğer fırsat da yeni emlak projelerine doğrudan erişim olanağı sunmamız. Böylece ilanlar arasında vakit kaybetmeden istedikleri projeye hızlıca ulaşabiliyorlar. Son dönemde çok ilgi gören “Evinin Değerini Öğren” uygulamamızda da akıllı harita sayesinde arama motoruna en doğru lokasyon bilgisinin girilmesini sağlıyoruz. Böylece müşterilerimize en doğru konut değer bilgisini verebiliyoruz. Müşteriyi merkeze koyan yaklaşımımız, veriyi kullanarak müşteri ihtiyaçlarını doğru tespit etmemiz ve bunları pazar dinamikleri ile harmanlayarak geliştirdiğimiz çözümlerimiz sayesinde bu sektöre bir soluk olduk ve online emlak kategorisinde taşları yerinden oynattık. Hem de üst üste 2 sene...”

Oyunun Değiştiren Şirketler “Digital Gamechanger” Oluyor

Digital Age dergisi, inovatif şirketler olarak nitelendirdiği “oyunu değiştirenler”i, geleneksel yoldan gitmeyi reddederek risk alabilen, satın alma veya birleşme gibi klasik yöntemleri kullanmadan organik büyüyerek 2017 yılında rakiplerine göre öne çıkan şirketler olarak tanımlıyor. 2017 yılında oyunun kuralını değiştiren şirketler (Dijital Gamechanger’lar) değerlendirmesinde ana kriter, şirketlerin hem rekabette kendilerine avantaj sağlayacak hem de sektörünün gidişatını değiştirecek bir inovasyon geliştirmeleri. Bununla birlikte bazı kategorilerde ilgili alanda şirketlerin pazarı büyütme ya da sektörde yeni bir disiplin yaratma çabaları, firmaların yıl içinde aldıkları ödüller, yaptığı yatırımlar ve yenilikler de diğer seçim kriterleri.