Sevgililerimizle hayata dair birçok şey paylaşıyoruz. Peki e-posta veya sosyal medya şifrelerini de paylaşmamız gerekiyor mu? Kısa ve net bir şekilde cevap “Hayır!”. Şifre paylaşmak çoğu çift tarafından güven kazanmak için gerekli görülse de gizlilik ve güvenlik kabusuna yol açabilir. Global güvenlik yazılımları şirketi Bitdefender Antivirüs, Sevgililer Günü yaklaşırken, güven kazanmak için yapılan bu davranışın yol açtığı risklere karşı çiftleri uyarıyor.

Mahremiyetinizi ve hassas bilgilerinizi yetkisiz erişimlere karşı koruyan güçlü bir şifre, hackerlerin ve kimlik hırsızlarının hesaplarınıza erişmesini önlemek için hayati güvenlik kontrollerinden biridir. Peki ya şifrenizi tanıdığınız biri biliyorsa? Birçok kişi, bir güven işareti olarak sevgilileriyle şifrelerini paylaşıyor ancak ilişkilerde bir kilometre taşı gibi görünen bu davranış çok riskli bir karar olabilir. Global güvenlik yazılımları şirketi Bitdefender Antivirüs, Sevgililer Günü’ne sayılı günler kala, ayrılıkların ardından bir silaha dönüşebilen şifre paylaşımı konusunda çiftleri uyarıyor.

Paylaşmak önemsemektir. Ancak şifreler ve akıllı telefonlar söz konusu olduğunda değil! Birçok kişi sevgilisinin şifrelerini bildiği için cep telefonuna, sosyal medya hesaplarına ve e-postasına erişebiliyor. Bu gerçekten bir güven simgesi mi yoksa kişisel alanı korumak daha mı sağlıklı? Nitekim ilişkiler çok hızlı değişebilir ve ayrılıkların arkasındaki duygular çok güçlü olabilir. Şifreleri paylaşmak, ilişki sırasında veya sonrasında ciddi gizlilik ve güvenlik sorunlarına yol açabilir.

Mutlu Zamanlarda Paylaşılan Şifreler Ayrılıklarda Bir Silaha Dönüşüyor

Maalesef her aşk hikayesinin mutlu bir sonu yoktur. Şifrelerin paylaşılması, ilişkilerin bozulması durumunda bir felakete neden olabilirken mutlu zamanlarda paylaşılan şifreler, o zamanlar bittiğinde bir çeşit silaha dönüşebilir. Sadece e-posta şifreniz ile banka bilgileriniz, sosyal medya bağlantılarınız ve benzeri daha hassas bilgileriniz güvensiz ellere geçebilir.

Ayrıca, çoğu zaman, akıllı cihazlar şifreleri bir kere yazdıktan sonra unutmaz. Sevgilinizin niyeti iyi bile olsa, şifrenizi otomatik olarak kaydeden bir cihaza sahip olduğu sürece tehlike yine de devam eder. E-postanızda casusluk yapmak veya faturalarınızı takip etmek gibi çeşitli nedenlerle şifreniz kullanılabilir. Buna benzer olasılıklar sonsuzdur. İnternet iç içe geçmiş, birbirine bağlı bir dünyadır ve e-posta hesabınız ya da sosyal medya hesaplarınız birçok şey için bir kapı görevi görür. Bu nedenle anahtarı başkasının eline vermek aşk değil, ihmalkarlıktır.

Dijital dünyada kullanılan hesap şifrelerinin kişisel olduğuna dikkat çeken Bitdefender Türkiye Operasyon Direktörü Alev Akkoyunlu, “Bu şifreleri kimseyle paylaşmamamız gerekir. Özellikle güvenlik zafiyetlerinin başında gelen zayıf şifre kullanımı gündemdeyken bu konunun da oldukça önemsenmesi gerekiyor. Sevgilinizin, sizin şifrelerinize sahipken güvenlik zafiyeti yaratmayacağının garantisi yoktur. İki kişinin bildiği sır, sır değildir.” ifadelerinde bulunarak şifre paylaşımı konusunda çiftleri uyarıyor.

Sevgililer Gününde Siber Saldırganlara Dikkat

Dünyada 500 milyondan fazla kullanıcıyı koruyan Bitdefender Antivirüs, Sevgililer Günü yaklaşırken bilgisayar ve akıllı telefonlar ile güvenli online alışveriş için 10 önemli ipucunu ise şöyle sıralıyor:

1. Sahte uygulamalardan korunmak için mağazanın web sitesini ziyaret ederek uygulamaya bağlantı verip vermediğine bakın. Sahte mağaza uygulamalarından korunmanın en kolay yolu, mobil tarayıcınızdan mağazanın resmi web sitesine giderek uygulamaya bağlantı verip vermediğini kontrol etmektir. Birçok mobil tarayıcı, eğer bir web sitesinin halihazırda bir uygulaması varsa, üst veya alt kısımda sayfayı uygulamada açmak isteyip istemediğinizi soran bir mesaj verir.

2. Sevgililer Günü temalı içeriklere hemen kanmayın, gelen maillerin adresini ve doğruluğunu kontrol edin. Kötü niyetli kişilerin göndereceği linklere tıkladığınız anda tüm kişisel bilgileriniz dolandırıcıların eline kolayca geçebilir. İyi niyetli gibi gözüken e-postaların arkasında da kötü planların olabileceğinden şüphe edin. Düşünmeden gireceğiniz linkler sizi virüs bulaştıran sitelerin avı haline getirebilir.

3. Abartılı kampanya, indirim ve hediye tekliflere itibar etmeyin, güvensiz ağlar üzerinden sahte satın almalara yönlendirebilecek linklerden uzak durun. Eğer gördüğünüz bir kampanya gerçek olamayacak kadar cazipse, büyük bir olasılıkla gerçek değildir. Kampanyanın gerçek olduğunu düşünüyorsanız yeni bir tarayıcı açarak web sitesinin adresini doğrudan bu adres çubuğuna yazın. Doğrudan marka tarafından duyurulan fırsatlara güvenin. Her ne olursa olsun online alışverişiniz için mutlaka düşük bakiyeli bir sanal kart kullanın.

4. Bildiğiniz ve güvendiğiniz adreslerden alışveriş yapın. Daha önce denediğiniz ve memnun kaldığınız yada kendini kanıtlamış online alışveriş sitelerinden alışveriş yapın. Alışveriş yaptığınız sitenin SSL sertifikası kullandığından emin olun. Güvenli ve şifrelenmiş bir web sitesi adresi HTTP ile değil, HTTPS ile başlar ve adres çubuğunda kilit simgesi görünür.

5. Verdiğiniz bilgilere dikkat edin. Alışveriş yaptığınız site siparişiniz için gerekli bilgiler dışında çok daha fazla soru soruyorsa, bu özel soruları cevaplamayın ve alışverişinizi sonlandırın. Bazı kötü amaçlı yazılımlar, çevrimiçi formlara satır ekleyerek siber suçluların özel bilgilerinizi çalmasına neden olabilir.

6. Ücretsiz ve halka açık Wi-Fi erişim noktalarından uzak durun. Siber saldırganlar tarafından kontrol edilen ücretsiz bir Wi-Fi ağına bağlandığınızda cihazınızdaki kritik bilgileri farkında olmadan dolandırıcılara kaptırabilirsiniz. Eğer evinizin internetine bağlı değilseniz ve online bir işlem yapmanız gerekiyorsa, mobil veri ağınızı kullanın. Eğer bir Wi-Fi ağına bağlanmak zorundaysanız, mobil güvenlik çözümü içeren bir VPN ile bağlantı kurduğuna emin olun.

7. Verilerinizi yedekleyin. Bilgisayarınızın virüs saldırısı sonucunda çökmesi gibi tehlike durumlarında veri kaybını önlemek için, bilgilerinizi düzenli bir şekilde yedeklemeyi unutmayın.

8. Hesap özetlerini ve kredi kartı ekstrelerini kontrol edin. Online alışveriş yaptıktan sonra hesap özetinde yada kredi kartı ekstresinde şüpheli bir harcama görürseniz hemen bankanızla iletişime geçin.

9. İşletim sisteminizin ve antivirüs yazılımınızın güncel olduğundan emin olun. Güncellemeler sizi dolandırıcılığa ve zararlı yazılımlara karşı koruyacaktır. Bilgisayarınızı fırsat buldukça olası virüs bulaşmalarına karşı tarayın.

10. Bilinen, ödüllü ve kapsamlı bir güvenlik çözümü kullanın. Tek seferde Windows, Mac OS ve Android cihazlarınızı korumak istiyorsanız, Bitdefender Total Security Multi-Device 2018sizin için mükemmel seçimdir. Bitdefender Total Security Multi-Device 2018 ürünü, en gelişmiş zararlı yazılımlara karşı bile zırhlı koruma sağlar ve birden fazla platformda bulunan cihazlarınızdaki kişisel verilerinizi sistem performansını düşürmeden korumak için tasarlanmış özelliklere sahiptir