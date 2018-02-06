Hitachi Vantara İçin Yeni Atamalar Yapıldı
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Hitachi Vantara İçin Yeni Atamalar Yapıldı


Hitachi Vantara İçin Yeni Atamalar Yapıldı
Hitachi Vantara İçin Yeni Atamalar Yapıldı Elif İşçi - Tarih: 2018-02-06 Saat: 11:48:33
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Hitachi Vantara tarafından bir süredir yapılan değerledirmeler sonrasında yeni atamaların yapılmasına karar verildi. Bunun üzerine üst düzey atamaların gerçekleştirdiği şirkette görevlendirmeler 1 Nisan tarihinden itibaren geçerli olacak.

Hitachi Ltd.'nin yüzde yüz iştiraki olan Hitachi Vantara, üst düzey yönetim ekibine yapılan iki önemli atamayı duyurdu. Brian Householder CEO görevine getirilirken, COO pozisyonuna Scott Kelly atandı. Her iki atama da 1 Nisan 2018 tarihinden itibaren geçerli olacak.

Hitachi Vantara'nın şu anki CEO'su Ryuichi Otsuki’nin, Hitachi Ltd.'de daha geniş bir görev ve yetki alanı olacak. Hitachi'nin Kurumsal Satış ve Pazarlama Grubu Genel Müdür Yardımcılığı’na getirilen Otsuki ayrıca, Hitachi Vantara, oXya ve Hitachi Consulting'in holding şirketi olan Hitachi Global Digital Holdings'in başkanı olacak. Hitachi Amerika'nın da başkanlığını yürütecek olan Otsuki, Santa Clara California'da yaşamaya devam edecek.

Otsuki, "Liderlik ekibimizin iki önemli ve başarılı üyesi olan Brian ve Scott'ın aldığı terfileri duyurmaktan mutluluk duyuyorum. Hitachi Vantara, çok güçlü bir performans sergileyerek kurumların verilerinden benzersiz bir şekilde faydalanmalarına yardımcı olan bir numaralı iş ortağı olmayı başardı. Şirketin büyüme sürecindeki bu önemli dönemde Brian ve Scott ile birlikte çalışmaya devam etmeyi dört gözle bekliyorum" dedi.

Brian Householder CEO olarak atanmasından önce Hitachi Vantara'da Başkan ve COO görevlerini yürütüyordu. Householder şirketin tüm dünyadaki ürün yönetimi, satış, servis, destek, pazarlama, iş geliştirme, iş ortağı gelişimi, finans, hukuk, BT, lojistik ve iş operasyonlarından sorumluydu.

Scott Kelly, Nisan ayında COO görevine başlamasının yanı sıra Hitachi Vantara'nın Baş Dönüşüm Yöneticisi rolünü de sürdürerek şirketin kurumsal girişimlerini yönetip büyüme stratejisini sürdürecek. Atamadan önce İnsan Kaynakları Bölüm Başkanı olan Kelly, Hitachi Vantara'da İK bilgi sistemleri, iş gücü planlama ve ekip oluşturma, toplam çalışma bedeli, performans yönetimi, yönetim gelişimi, liderlik değişimi planı, çeşitlilik ve hukuki destek, İK hukuki uyumluluğu, organizasyon gelişimi ve yönetim destek danışmanlığı gibi insan kaynaklarıyla ilgili her konudan sorumluydu.

 
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