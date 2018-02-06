1991 yılında kurulan Türkiye’nin köklü sivil toplum kuruluşlarından Mutfak Dostları Derneği, yeni yönetim kurulunu ve başkanını seçti.

2014 yılından beri 3 dönem arka arkaya başkan seçilen ve imza attığı önemli gastronomi projeleri ile tanınan Zeynep Kakınç, derneğin 2018-2020 döneminde de başkanlığına seçildi.

Ülkemizin özgün lezzetlerini ve yöresel üreticileri desteklemek adına bir lezzet envanteri oluşturulması konusunda önemli çalışmalara imza atan ve uluslararası projelerle adını duyuran Mutfak Dostları Derneği’nin yeni yönetim kurulundaki diğer görevlerin dağılımı ise şu şekilde gerçekleşti: Başkan Yardımcıları Osman Serim, Nedim Atilla, Genel Sekreter Esin Sungur, Sayman Başar Eryöner, Üyeler Alparslan Baloğlu, Ebru Erke, Oya Emerk ve Yakup Şensoy.

Dernek Başkanı Zeynep Kakınç; “Ülkemizin alanında en köklü sivil toplum kuruluşu olan derneğimize üçüncü kez başkanlık edecek olmaktan onur duyuyorum. Geçtiğimiz dönemlerde başladığımız ve titizlikle yürüttüğümüz Anadolu Lezzet Envanteri (ALE) gibi süregelen projelerimizin yanı sıra, mutfak kültürüne, yerel ürün ve üreticilere destek verecek yeni çalışmalarımıza bu dönemde hız vereceğiz” dedi.

Mutfak Dostları Derneği Neler Yapıyor?

Mutfak Dostları Derneği, bilimsel araştırmalar yaparak, yaptırarak mutfak zenginliklerimizi, yeme-içme ve sunma adabını bütün özellikleriyle ortaya çıkarmak amacıyla kuruldu. Yurt içi ve yurt dışında mutfağımızın tanıtılmasını sağlamak, bu alanda eğitimler düzenlemek, yeme-içme ile ilgili gelişmeleri izlemek, bu tür çalışmaları özendirmek, derneğin kuruluş amaçları arasında yer alıyor.

Türk mutfağı ile ilgili bilimsel araştırmaları destekleyen, çeşitli yayınlar hazırlayan, panel, konferans ve geziler düzenleyen dernek, önceden belirlenen temalar çerçevesinde hazırlanmış menülerin ikram edildiği gastronomik zenginliği olan yemekler de organize ediyor. Mutfak Dostları Derneği, “Coğrafî İşaretleme Sistemi” (Appelation d’origine Controlée) konulu panellerle, Türkiye’nin yöresel, özgün lezzetlerinin kalite standartlarının, üretim bölgelerinin ve kriterlerinin belirlenmesinin önemini vurguluyor.



ESSEDRA ve ALE Projeleri Başarısı

Geçtiğimiz yıllarda ulusal biyogüvenlik yasasının GDO’lu ürünler açısından sakıncalarını üyeleri ve kamuoyu ile paylaşan Mutfak Dostları Derneği, 2012 - 2016 yılları arasında Slow Food’un Balkan ülkelerinde gıda, sürdürülebilir kırsal kalkınma ve çevreyle ilgili faaliyet gösteren STK’larla ortaklaşa gerçekleştirdiği ESSEDRA Projesi’nin Türkiye ortağı olmuştu.

Proje boyunca, üreticileri organize ederek tek çatı altında toplayıp onlara yeni pazar fırsatları yaratmayı, ürünlerinin hak ettiği değerlerini vererek yerel üreticilerin geleceğini korumayı hedefleyen “Presidia” çalışmaları yapıldı. Dünyada 249’u İtalya’dan olmak üzere toplam 442 Presidia ürünü var. Türkiye’de ise sadece üç Presidia ürünü bulunuyor; Kastamonu İhsangazi Siyez Bulguru, Mutfak Dostları Derneği’nin Essedra Projesi kapsamında yürüttüğü çalışmalar ile birlikte Karaman Divle Obruk Peyniri Presidia’sı “Kars Boğatepe Gravyeri Presidia”sı. Ayrıca peynir/süt ürünleri üzerine yoğunlaşarak bu alanda üreticilerin yaşadıkları yasal sıkıntılar üzerinden diğer proje ortakları ile birlikte savunuculuk çalışmalarına katkı sunuldu. Boğatepe Çevre ve Yaşam Derneği’ne Boğatepe Gravyer peyniri, Presidium çalışması kapsamında peynir üreticilerinin kalite ve kapasitelerinin geliştirilmesi amacıyla süt alım cihazı ve antibiyotik kitleri alımı konusunda dernek, bedelin bir kısmını bağışlayarak kaliteli üretim yapılmasını sağlamaya çalıştı.

Projenin bir uzantısı olarak devam eden Anadolu Lezzet Envanteri (ALE) kapsamında Anadolu’dan yok olmaya yüz tutmuş toplam 59 adet geleneksel gıda ürünü listeye eklendi. Süreç ilerledikçe listeye eklenen ürünlerin daha da artması planlanıyor