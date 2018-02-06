Carrefour’dan Çok Konuşulacak Fransa Kararı! 273 Mağazasına Kilit Vuracak
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Carrefour’dan Çok Konuşulacak Fransa Kararı! 273 Mağazasına Kilit Vuracak


Carrefour’dan Çok Konuşulacak Fransa Kararı! 273 Mağazasına Kilit Vuracak
Carrefour’dan Çok Konuşulacak Fransa Kararı! 273 Mağazasına Kilit Vuracak Çiğdem Yeniay - Tarih: 2018-02-06 Saat: 12:12:40
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Perakende satışın liderleri arasında yer alan Carrefour, Fransa hakkında önemli bir karar verdi. Şirketten yapılan açıklamaya göre ülkedeki 273 mağazaya talip çıkmazsa, bu mağazalarının kapılarına kilit vurulacak.

Perakende satışın liderleri arasında yer alan Carrefour, Fransa hakkında önemli bir karar verdi. Şirketten yapılan açıklamaya göre ülkedeki 273 mağazaya talip çıkmazsa, bu mağazalarının kapılarına kilit vurulacak.

273 Mağaza Satılmazsa Kapatılacak

Fransız devleri arasında gösterilen Carrefour, 2014 yılında Dia bünyesinde yer alan mağazaları devralmıştı. Carrefour’un söz konusu mağazalardan beklentileri yüksek oldu. Fakat beklentiler gerçeğe dönüşemedi. Durum böyle olunca farklı alternatif arayışlarına giren perakende devi 273 mağazası hakkında önemli bir kararın eşiğine geldi. Şirket Fransa’daki bu mağazalarını satışa çıkardı. Talip çıkmaması halinde ise mağazaların kapatılması kararı alındı. Bunun yanında 73 mağaza içinde kiralama yöntemiyle devre karar verildi.

5 Yılda 2,8 Milyar Euroluk Yeni Yatırım

Carrefour hakkında Fransa basınında çıkan haberlere göre şirket Amazon’a karşı elini güçlendirmeye çalışıyor. Bu kapsamda Tencent’le ortaklık kuran şirketin beş senelik zaman diliminde 2 milyar 800 milyon Euroluk yeni yatırıma gideceği belirtiliyor. Satılmazsa kapatılacak mağazalarından tüm bunlarla ilgili olduğu ifade edilenler arasında yer alıyor. Bunların yanında Fransız perakende devi giderleri azaltmak için geçtiğimiz günlerde çalışan sayısını azaltacağına yönelik açıklamalar yapmıştı. Açıklamada işten merkez dahilinde çıkarılacak kişi sayısı 2.400 olarak duyurulmuştu.

Midi Libre gazetesinde çıkan habere göre kilit vurulacak mağazalar Fransa’nın kuzeyinde yoğunluk kazanıyor. Bölgede kapatılması söz konusu olan nokta sayısı toplamda 131. Paris’teki sayı 18 olarak ifade edilirken, listede Marsilya mağazalarının da olduğu görüldü. Sayı ise 8’e işaret etti.

Carrefour basında yer alan haberler sonrasında açıklama yaptı. Şirket adına konuşan CEO Alexandre Bompard, Fransa’nın kuzeyindeki, güneydoğusundaki ve Paris’teki mağazaların beklentiyi karşılamadığının altını çizdi. Şirketin operasyonel gelirlerindeki kaybınsa 150 milyon Euro’yu bulduğunu sözlerine ekledi. 

 
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