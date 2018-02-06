Sensonet ve Platform Güvenlik'ten Ortaklık Kararı
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Sensonet ve Platform Güvenlik'ten Ortaklık Kararı


Sensonet ve Platform Güvenlik'ten Ortaklık Kararı
Sensonet ve Platform Güvenlik'ten Ortaklık Kararı Elif İşçi - Tarih: 2018-02-06 Saat: 12:11:32
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Elektronik güvenlik anlamında yaptığı çalışmalarla dikkat çeken Sensonet aldığı bir karar sonrasında Platform Güvenlik ile ortaklık yapma kararı aldı. Bunun ardından sektörde güçlerini ikiye katlamaları planlanıyor.

Arena bünyesindeki elektronik güvenlik sistemleri dağıtıcısı Sensonet, sektörün en yenilikçi şirketlerinden Platform Güvenlik ile güçlerini birleştiriyor. Arena Genel Müdürü Serkan Çelik bu birlikteliğin elektronik güvenlik ve akıllı otomasyon sistemleri sektörünün en büyük, en yenilikçi ve en hızlı hareket eden dağıtıcısını ortaya çıkartacağını söyledi. Çelik, Sensonet ve Platform Güvenlik’in güçlerini birleştirerek yeni teknolojileri sektöre kazandıran ve iş ortaklarına çok daha yakın olan bir dağıtım ve servis şirketi haline geleceğini belirtti.

‘Güvenlik Sektörü Radikal Bir Değişim İçinde’

Platform Güvenlik’in Sensonet bünyesine katılmasından sonra Sensonet’in liderliğini Platform Güvenlik’in Kurucusu Aykut Atar üstlendi. Sensonet Genel Müdürü Aykut Atar şöyle konuştu: “Sensonet’in finansal ve lojistik altyapısı ile Platform’un iş ortakları ile birlikte geliştirdiği katma değerli iş modeli tecrübesini ve güçlü teknik alt yapısını birleştirerek hem üretici firmaların hem de iş ortaklarının bir numaralı dağıtıcısı olacağız.”

Aykut Atar, elektronik güvenlik sistemleri sektörünün akıllı otomasyon sistemleri, IoT ve dijital teknolojilerin gelişimi ile radikal bir değişim içerisinde olduğunu vurgulayarak bu değişime liderlik edeceklerini söyledi.

Aykut Atar Kimdir?

Bahçeşehir Üniversitesi Endüstriyel Elektronik Bölümü mezunu olan Aykut Atar, daha sonra işletme ve uluslararası ticaret ve para ekonomisi üzerine master yaptı. 1999 yılında Arena Bilgisayar teknik servis departmanında iş hayatına başlayan Aykut Atar, 2005-2012yılları arasında pazarlama departmanında güvenlik ürünleri grubu ürün müdürü olarak görev aldı. 2012’de Arena’dan ayrılarak Platform Güvenlik Sistemleri Ltd. şirketini kuran Aykut Atar 2018 yılına kadar genel müdür ve kurucu ortak olarak görev yapıyordu. Şubat 2018 itibariyle birleşmeden sonra Aykut Atar, Sensonet A.Ş. Genel Müdürlüğü’nü üstlendi.

 
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