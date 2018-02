Her aygıtın birbirine bağlı olduğu dijital bir dünyada yetişen çocuklar, oyun ve eğlenceyi de yine internete bağlı cihazlarla elde ediyor. Facebook oyunlarından Roblox maceralarına kadar, çocukların kullandıkları platformlar hem onları hem de aileleri zararlı yazılımlara ve virüslere karşı savunmasız bırakıyor. Üstelik tanımadıkları kişilerle online olarak iletişim kurmanın riskleri de her geçen gün artıyor.

McAfee araştırmasına göre İngiltere'deki ailelerin sadece %40'ı bilgisayar, akıllı telefon ve oyun konsolu gibi internet bağlantılı cihazları kullanırken çocuklarını gözetliyor. Her beş anne babadan biri, çocuklarının kötü niyetli biri veya bir siber suçluyla online olarak iletişim kurmasından endişe duymuyor. Aynı araştırmaya göre ailelerin dörtte biri çocuklarıyla online tehditler hakkında daha önce hiç konuşmamış ve %39'u bunun bahsi geçen riskleri kendilerinin de bilmiyor oluşundan kaynaklandığını itiraf ediyor. Anne ve babalarla yapılan anketlerde, katılımcıların %51'inin online güvenlik hakkındaki endişelerinin 5 yıl önceye göre artış göstermesi dikkat çekiyor.

Güvenli İnternet İçin 5 İpucu

Aile içinde internet kullanımını daha güvenli kılmak için halen yapılacak çok şey olduğunu dile getiren McAfee EMEA Tüketici Grubu Başkanı Jessica Brookes, Güvenli İnternet Günü'nün aileleri ilgilendiren en kritik konulardan biri hakkında farkındalık oluşturduğunu belirtiyor: "Her şeyin birbirine bağlı olduğu bir dünyada kıymet verdiklerini koruyabilmek. Konunun hassasiyeti ve önemi nedeniyle, her yaştan kullanıcıyı içine dahil edecek şekilde bu gibi günleri okullarda, iş yerlerinde ve medya aracılığıyla kutluyoruz." Her bireyin, diğerini eğitmekle yükümlü olduğunu ifade eden Brookes, "Yaşadığımız bağlı dünyada insanların karşılaştığı mevcut tehditlere karşı kendimizi korumak için iş birliği yapmalı ve sahip olduğumuz bilgi birikimini paylaşmalıyız," diyor.

McAfee'nin Güvenli İnternet Günü'nde ailelerin siber emniyetini sağlamak amacıyla paylaştığı ipuçları ise şöyle sıralanıyor:

Tıklamadan önce iki kez düşünün: Siber suçluların cihazınızı ele geçirmesinin en kolay yolu kötü amaçlı bir bağlantıya tıklamanızı sağlamaktır. Beklenmedik bir bağlantı gördüğünüz veya aldığınız zaman tedbirli davranın.

Yazılımınızı güncel tutun: Bilgisayarınız, akıllı telefonunuz, oyun konsolunuz ve hatta kullandığınız drone; yazılımınızı her aygıtınızda güncel tutmaya özen gösterin. Üretici firmalar her yeni cihaz güncellemesinde bir dizi güvenlik açığını kapatır, bu nedenle en güncel sürümü yayımlandığı anda yüklemeniz faydalı olacaktır.

Güven vermeyen, herkese açık Wi-Fi erişim noktalarına dikkat edin: Siber suçlular genelde normal görünen sahte Wi-Fi erişim noktaları kullanarak, tarayıcınıza erişim sağlıyor. Herkese açık (public) bir Wi-Fi kullanıyorsanız, online alışveriş ve bankacılık uygulamalarından uzak durun. Mutlaka bu ağlarda alışveriş yapmanız gerekiyorsa, McAfee Safe Connect gibi ağ trafiğinizi gizleyen bir VPN kullanın.

İpleri elinize alın: Her üretici güvenliğe aynı ölçüde özen göstermiyor; özellikle de internete bağlanabilen oyuncaklar gibi aygıtlar söz konusu olduğunda. Bu nedenle bu gibi ürünleri satın almadan önce, daha önce bir güvenlik zaafiyeti ortaya çıkmış mı araştırın.

Ev ağınızı koruyun: Bağlı cihazlarınızın tamamını ve ev ağınızı McAfee Secure Home Platform ile koruyun. Bu çözüm ile ağınıza bağlı cihazları görebilir ve bağlı tüm cihazları kolayca koruyabilirsiniz.