Antalya Golf Turnuvası İçin ABank Sponsor Oldu
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Antalya Golf Turnuvası İçin ABank Sponsor Oldu


Antalya Golf Turnuvası İçin ABank Sponsor Oldu
Antalya Golf Turnuvası İçin ABank Sponsor Oldu Elif İşçi - Tarih: 2018-02-06 Saat: 12:18:06
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Antalya'da gerçekleştirilecek olan ve bu yıl 15. kez düzenlenmesi beklenen Uluslararası Golf Mad Pro-Am Turnuvası için sponsor arayışı tamamlandı. ABank aldığı karar sonrasında turnuvanın sponsoru olmaya karar verdi.

25 ülkeden, 204 sporcunun katıldığı, ülkemizin uluslararası alandaki önemli golf organizasyonlarından biri olan Golf Mad Pro-Am Turnuvası’nın 15’incisi, ABank ve Diners Club Card’ın ana sponsorluğunda, 28 Ocak - 4 Şubat 2018 tarihleri arasında Antalya Belek’te gerçekleşti.

Turnuvanın sonunda gerçekleşen gala yemeğinde bir konuşma yapan ABank Genel Müdürü Kaan Gür, dünyanın en prestijli kredi kartlarından Diners Club Card ile birlikte, farklı ülkelerden golf sporuna gönül veren sporcuların katıldığı önemli bir turnuvaya destek vermekten heyecan duyduklarını vurgulayarak; “Turnuva boyunca amatör ve profesyonel golf ruhunun ortak sinerjisini yaşadık. Emeği geçen, bu değerli anlara ortak olan herkese teşekkürlerimizi sunuyorum.” dedi.

ABank’ın, hissedarı olan The Commercial Bank’in golf sporuna büyük bir desteği olduğunu ifade eden Gür, sözlerine şöyle devam etti: “The Commercial Bank, Doha’da 1998 yılından beri gerçekleştirilen ve European Tour’un bir ayağı olan Commercial Bank Qatar Masters Golf Turnuvası’nın en büyük destekçisi konumunda. Ülkemize baktığımızda ise golfün son 10 yıldır hem bir spor dalı olarak, hem de spor turizmi açısından önemini sürekli artırdığını görüyoruz. Özellikle son dönemde sayısı 24’e yükselen golf sahalarına yapılan yatırımların, ülkemizin turizm gelirlerine önemli bir katkı sağlandığını söyleyebiliriz. Bu bakış açısıyla uluslararası alanda Türkiye’nin prestijli golf turnuvalarından birisi olan Uluslararası Golf Mad Pro-Am Turnuvası’nı desteklemeyi önemsiyor ve turnuvanın golf sporuna gelecekte de katkı sağlamasını umut ediyoruz.”

 
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