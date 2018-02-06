Güvenlik Görevlileri Dikkat! 3 Bin 500 Kişi İçin Başvuru Süreci Başladı
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Güvenlik Görevlileri Dikkat! 3 Bin 500 Kişi İçin Başvuru Süreci Başladı


Güvenlik Görevlileri Dikkat! 3 Bin 500 Kişi İçin Başvuru Süreci Başladı
Güvenlik Görevlileri Dikkat! 3 Bin 500 Kişi İçin Başvuru Süreci Başladı Çiğdem Yeniay - Tarih: 2018-02-06 Saat: 13:00:32
Anasayfa Eko Gündem Güvenlik Görevlileri Dikkat! 3 Bin 500 Kişi İçin Başvuru Süreci Başladı

İGA Güvenlik Hizmetleri beklenen açıklamayı yaptı. Şirketten yapılan açıklamaya göre İstanbul’un üçüncü havalimanında istihdam edilmek üzere 3 bin 500 güvenlik görevlisi alımı yapılacak.

İGA Güvenlik Hizmetleri beklenen açıklamayı yaptı. Şirketten yapılan açıklamaya göre İstanbul’un üçüncü havalimanında istihdam edilmek üzere 3 bin 500 güvenlik görevlisi alımı yapılacak.

İstanbul Yeni Havalimanına 3 Bin 500 Güvenlik Görevlisi Alınacak

İGA Güvenlik Hizmetleri Anonim Şirketi’nin açıklaması güvenlik görevlilerini heyecanlandırdı. Şirket 3 bin 500 kişilik kadroya yönelik başvuruları kabul etmeye başladığını duyurdu. Başvuruların güvenlik görevlisi pozisyonu için yapılabileceği ifade edilirken, hem erkek hem de bayan adayların başvurusunun kabul edileceği bildirildi.

İGA’da Çalışmanın Genel Şartları Neler?

Şirket açıklamasında alınacak güvenlik görevlilerinin İstanbul Yeni Havalimanı kapsamında, hava ve kara alanlarında görevlendirileceğinin altını çizdi. İGA Güvenlik Hizmetleri Anonim Şirketi bünyesinde güvenlik görevlisi olmanın genel şartları ise şunlar: Öncelikle adayların 5188 sayılı yasa dahilinde özel güvenlik kimlik kartının bulunması gerekiyor. Genel şartlar arasında 35 yaşını aşmayan adaylar öncelikli oluyor. Bunların yanında başvuru sahiplerinin vardiyalı çalışma sistemine uyum sağlayabilmesi diğer bir şart olarak dikkat çekiyor. Erkek adaylarınsa vatani görevini yapmış olması arananlar arasında yer alıyor. Sözlü iletişimi güçlü, insan ilişkilerinde başarılı adayların başvurusunun kabul edilme olasılığı ise daha yüksek.

İGA Güvenlik Hizmetleri’nin güvenlik görevlisi alımlarına kariyer platformlarından başvuru yapılabiliyor. İGA irtibat ofisleri de başvuruları kabul ediyor. İşe alım süreci şartlara uyan adayların sözlü mülakata çağırılmasıyla devam ediyor. Mülakattan geçen adaylara ise 2018’in Nisanından sonra temel eğitim verilecek. Bu eğitimlerde de başarı yakalayan adaylar bu yılın Temmuzundan itibaren İstanbul’un yeni havalimanı bünyesinde işe başlayacak.

İşe başlayacak güvenlik görevlilerine isteklerine göre lojman imkanı sunulacak. Şirketten yapılan açıklamaya göre lojmanlar en fazla dört kişiye tahsis edilecek. 

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