Santralin inşaat ve işletmesinde halkın istihdam edilmesine öncelik vereceklerini dile getiren Sinop Nükleer Güç Santrali EUAS International ICC Proje Müdürü Erkan Yılar, Sinop Nükleer Santrali'nin yapım aşamasında ve sonrasında çevre köylerin başka yerle taşınmayacağına dikkat çekti. Türkiye'nin ikinci nükleer güç santrali (NGS) olacak Sinop NGS Projesi'nin Elektrik Üretim A.Ş. iştiraki EUAS International ICC’nin düzenlediği Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) kapsamında "Halkın Katılımı Toplantısı" Sinop'un Abalı köyünde gerçekleştirildi.

Sinop NGS İçin ÇED Başvuru Dosyası Bakanlığa Sunuldu

Kaza olmaması için tüm tedbirleri aldıklarını belirten Yılar, bu tedbirlere rağmen bir kaza yaşanması halinde bu kazalara karşı araştırmalar yaptıklarını dile getirdi. Bu konuda ulusal olarak AFAD’ın da çalışmalar yürüttüğüne işaret eden Yılar, proje bazlı tüm acil eylem planlarını hazırladıklarını ve küçük bir kaza olması halinde dahi ne yapılacağının proje başlamadan belirlendiğini vurguladı. Şu anda ÇED başvuru dosyasının sunulduğunu bildiren toplantının başkanlığını yapan Sinop Çevre İl Müdürü Oğuzhan Kurt, çevredeki tüm mahallelerin gezildiğini ve vatandaşa projenin anlatıldığını belirterek, ÇED raporunu netleştirdikten sonra bütün kamuoyuna duyuracaklarını aktardı.

Sinop NGS Projesi'nin ÇED başvuru dosyası, Çevre ve Şehircilik Bakanlığına 12 Ocak 2018 tarihinde sunuldu. Araştırma ve değerlendirme sürecinden sonra Sinop NGS için Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca ÇED olumlu kararı vermesi halinde, projenin karar verme sürecinde ilk aşama tamamlanacak. Türkiye Atom Enerjisi Kurumu tarafından saha lisansı ve sonraki aşamada inşaat lisansı verilecek. Proje bu lisansların alımından sonra faaliyete geçirilecek. Sinop'ta, Japon-Fransız ortaklığıyla kurulacak Türkiye'nin ikinci nükleer santrali 4 reaktörden oluşacak ve 4 bin 480 megavat kurulu güce sahip olacak. 20 milyar dolar tutarında santral projesinin ilk reaktörünün 2025 yılında hizmet vermeye başlayacağı öngörülüyor.