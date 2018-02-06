Sinop NGS Kurulumu İçin Halkla Toplantı Yapıldı
Advert Advert Advert


Sinop NGS Kurulumu İçin Halkla Toplantı Yapıldı


Sinop NGS Kurulumu İçin Halkla Toplantı Yapıldı
Sinop NGS Kurulumu İçin Halkla Toplantı Yapıldı Dilara Bozdoğan - Tarih: 2018-02-06 Saat: 13:48:01
Anasayfa Eko Gündem Sinop NGS Kurulumu İçin Halkla Toplantı Yapıldı

EUAS International ICC’nin düzenlediği, Türkiye'nin ikinci nükleer güç santrali olacak Sinop NGS Projesi ÇED kapsamında "Halkın Katılımı Toplantısı" Sinop'un Abalı köyünde gerçekleştirildi.

Santralin inşaat ve işletmesinde halkın istihdam edilmesine öncelik vereceklerini dile getiren Sinop Nükleer Güç Santrali EUAS International ICC Proje Müdürü Erkan Yılar, Sinop Nükleer Santrali'nin yapım aşamasında ve sonrasında çevre köylerin başka yerle taşınmayacağına dikkat çekti. Türkiye'nin ikinci nükleer güç santrali (NGS) olacak Sinop NGS Projesi'nin Elektrik Üretim A.Ş. iştiraki EUAS International ICC’nin düzenlediği Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) kapsamında "Halkın Katılımı Toplantısı" Sinop'un Abalı köyünde gerçekleştirildi.

Sinop NGS İçin ÇED Başvuru Dosyası Bakanlığa Sunuldu

Kaza olmaması için tüm tedbirleri aldıklarını belirten Yılar, bu tedbirlere rağmen bir kaza yaşanması halinde bu kazalara karşı araştırmalar yaptıklarını dile getirdi. Bu konuda ulusal olarak AFAD’ın da çalışmalar yürüttüğüne işaret eden Yılar, proje bazlı tüm acil eylem planlarını hazırladıklarını ve küçük bir kaza olması halinde dahi ne yapılacağının proje başlamadan belirlendiğini vurguladı. Şu anda ÇED başvuru dosyasının sunulduğunu bildiren toplantının başkanlığını yapan Sinop Çevre İl Müdürü Oğuzhan Kurt, çevredeki tüm mahallelerin gezildiğini ve vatandaşa projenin anlatıldığını belirterek, ÇED raporunu netleştirdikten sonra bütün kamuoyuna duyuracaklarını aktardı.

Sinop NGS Projesi'nin ÇED başvuru dosyası, Çevre ve Şehircilik Bakanlığına 12 Ocak 2018 tarihinde sunuldu. Araştırma ve değerlendirme sürecinden sonra Sinop NGS için Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca ÇED olumlu kararı vermesi halinde, projenin karar verme sürecinde ilk aşama tamamlanacak. Türkiye Atom Enerjisi Kurumu tarafından saha lisansı ve sonraki aşamada inşaat lisansı verilecek. Proje bu lisansların alımından sonra faaliyete geçirilecek. Sinop'ta, Japon-Fransız ortaklığıyla kurulacak Türkiye'nin ikinci nükleer santrali 4 reaktörden oluşacak ve 4 bin 480 megavat kurulu güce sahip olacak. 20 milyar dolar tutarında santral projesinin ilk reaktörünün 2025 yılında hizmet vermeye başlayacağı öngörülüyor.

Advert
Sinop NGS ÇED Nükleer Güç Santrali Erkan Yılar EUAS International ICC Halkın Katılımı Toplantısı
KREDİ HABERLERİ
Tarım Kredileri! Hangi Bankalar Tarım Kredisi Veriyor? Tarım Kredileri! Hangi Bankalar Tarım Kredisi Veriyor? Tarım kredisi veren bankalar başlangıç harcamaları, tarımda kullanılan araç ve gereçler, ürünlerin sağlıklı büyümeleri için gerekil olan tüm harcamalar için...
Kredi Çekmek mi Kredi Kartından Nakit Çekmek mi?
Kredi Çekmek mi Kredi Kartından Nakit Çekmek mi? Bankalardan kredi kullanmak ve kredi kartından nakit çekmek ihtiyaçlar dikkate alındığı zaman biri diğerine göre çok daha avantajlı hale gelmektedir. Her ikisinin de değerlendirilmesi sonucunda...
Ayda 500 TL Taksitle Ev Alınır mı?
Ayda 500 TL Taksitle Ev Alınır mı? Ev sahibi olmak ya da ev alarak yatırım yapma herkesin hayalidir. Bunun için de yeterli tutarda nakit paranın olması gerekir. Bu nedenle de çoğu vatandaş hayallerini, isteklerini ertelemek zorunda hisseder. Ancak bu yanlış bir...
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Merkez Bankası Enflasyon Rakamlarını Değerlendirdi
Merkez Bankası Enflasyon Rakamlarını Değerlendirdi
Bitcoin İçin Kritik Uyarı!
Bitcoin İçin Kritik Uyarı!