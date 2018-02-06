Tayvan Taipei Belediyesi, Belediye Başkanı Wen-je KO öncülüğünde 35 kişiden oluşan bir heyet ile MÜSİAD Genel Merkezi’ne ziyaretti bulundu. Toplantıda, MÜSİAD ile Tayvan arasında gerçekleştirilmesi hedeflenen iş birliği konuları ele alındı.

Tayvan Taipei Belediyesi, Belediye Başkanı Wen-je KO öncülüğünde 35 kişiden oluşan bir heyet ile MÜSİAD Genel Merkezi’ne ziyaretti bulundu. MÜSİAD Yurtdışı Teşkilatlanma Komisyonu Tayvan Temsilciliği koordinasyonunda düzenlenen toplantıda, MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, Yurtdışı Teşkilatlanma Komisyonu Başkanı İbrahim Uyar, MÜSİAD Tayvan Temsilcisi İsrafil Çimen, MÜSİAD Asya-Pasifik Direktörü Süleyman Çelebi ve Tayvan Türkiye Temsilcisi Yaser T.H. CHENG hazır bulundu.

İki Ülke Arasındaki Ticari İlişkiler Geliştirilmeli

Ziyarette konuşan Abdurrahman Kaan, MÜSİAD’ın yurt içinde 86, yurt dışında 70 ülkede 187 nokta ile Türkiye’nin en büyük global STK’sı olduğunu belirtti. Türkiye ve Tayvan arasındaki ticari ilişkilerin daha iyi bir seviyeye çekilmesi gerektiğinin altını çizen Kaan, “ MÜSİAD Tayvan temsilciliği ile iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin artırılması adına gayret gösteriyoruz. Bu minvalde, en yakın zamanda Tayvan’a iş insanlarından oluşan bir heyet ile birlikte ziyaret gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Bu ziyaret ile birlikte iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin bir adım öteye gideceğine inanıyoruz.” dedi. Konuşmasında turizm konusuna da değinen Kaan, “ Türkiye'nin Tayvan turizm rehberine eklenmesi gerektiğini, bu hedef doğrultusunda MÜSİAD olarak gerekli girişimlerin başlatılacağını ifade etti.

Hedef: Asya-Pasifik

Toplantıda söz alan MÜSİAD Yurtdışı Teşkilatlanma Komisyonu Başkanı İbrahim Uyar, MÜSİAD’ın Amerikan Ticaret Odasından sonra dünyanın en yaygın sivil toplum kuruluşu olduğunu belirterek iki ülke ilişkilerinin karşılıklı geliştirilmesi noktasında MÜSİAD Tayvan temsilciliğinin elinden gelen gayreti göstereceğini vurguladı. Teşkilatlanma çalışmaları hakkında da bilgi veren Uyar, “ 2018 yılında Asya-Pasifik bölgesine yönelik Malezya merkezli bir strateji geliştiriyoruz. Bu doğrultuda, yıl sonuna kadar Vietnam ve Filipinler gibi ülkelerde temsilcilik ofisi açacağız.” diye konuştu.

Karşılıklı Ziyaretler Artırılmalı

Taipei Belediye Başkanı Wen-je KO ise Türkiye’ye ilk ziyareti olduğunu ve İstanbul’u çok beğendiğini ifade etti. Karşılıklı heyet ziyaretlerinin artırılması gerektiğini sözlerine ekleyen Wen-je KO, en yakın zamanda MÜSİAD heyetini Taipei’de ağırlamak istediklerini dile getirdi.