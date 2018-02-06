Senelik bazda yüzde 35 oranında büyüyen E-Ticaret hacminin Türkiye ekonomisine destek verecek bir sistem olduğunu ifade eden Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Yönetim Kurulu Başkanı ve Hepsiburada Ticari Grup Başkanı Emre Ekmekçi, konuya ilişkin yapmış olduğu açıklamalarda, Türkiye'deki E-Ticaret sisteminin dünyadaki ortalama rakamlara göre henüz yetersiz seviyede olduğunu bildirdi. Ekmekçi, E-Ticaret potansiyelinin çok yüksek olduğuna işaret etti.

E-Ticaretin toplam perakende içindeki payının dünya ortalamasında yüzde 10 ila yüzde 12 seviyesinde bulunduğunu bildiren Ekmekçi, Türkiye'de ise bu payın yüzde 3.5 seviyelerinde olduğunu aktardı. E-Ticaretin kullanımının arttırılmasıyla çok güçlü bir büyüme hızı yakalanabileceğine işaret eden Ekmekçi, bu sayede Türk tüketicilere ve KOBİ'lere doğru ürünlerin daha hızlı ulaştırılması için daha çok çalışılması gerektiğini dile getirdi.

Perakende Sektörü Dijital Ortama Aktarılacak

Başbakan Binali Yıldırım'ın E-Ticaret için 2023 senesinde 350 milyar liralık hedef belirlemesinin sektöre büyük önem verildiğinin göstergesi olduğunu ifade eden Ekmekçi, E-Ticaret sektörünün bir senede yüzde 35 oranında büyüdüğünü vurguladı. Dünya ekonomisinin üzerinde büyüme oranına sahip Türkiye ekonomisinin ise yüzde 6 oranında büyüdüğünü ifade eden Ekmekçi, yüzde 35 büyüyen E-Ticaret sektörünün Türkiye ekonomisinin büyümesine hız kazandıracağına işaret etti. Ekmekçi, 81 şehirden 81 şehre ticaret yapılmasını sağlayarak ekonomiyi canlandıracaklarını belirtti.

Hepsiburada’nın tüketicilere dilediği zaman dilediği yerde ürünü en hızlı şekilde ulaştırmak için altyapıya yatırım yaptığını anlatan Ekmekçi, ürünleri merkezi depolardan yollamak yerine en yakın yerden tedarik etmeye çalıştıklarını belirtti. Servis ağlarını da geliştirmeyi hedeflediklerini dile getiren Ekmekçi, tüketicilere tam zamanlı ve güvenli alışveriş seçeneği sunacaklarını belirtti. Çarşıda bulunan ürünlerin müşterilere daha hızlı ulaşması için çalışmalar yaptıklarını aktaran Ekmekçi, perakende sektörünü dijitalleştirmeye çalıştıklarına değindi.