Muhabirlere yapmış olduğu açıklamalarda İnoksan Yönetim Kurulu Başkanı Vehbi Varlık, 1980 senesinden bu yana endüstriyel mutfak sektöründe İnoksan markasıyla faaliyetlerini sürdürdüklerini anlattı. Otel, fabrika, kafe, bar, restoran, okul ve hastaneler için endüstriyel mutfak üretimi gerçekleştirdiklerini ifade eden Varlık, bu sektörde Türkiye'de ilk ihracat yapan firmanın kendileri olduğunu belirterek, bugün 5 kıtada 82 ülkeye ürün ihraç ettiklerini bildirdi.

82 ülke tarafından Türk mutfak sanayisinin ürünlerinin kullanıldığını dile getiren Varlık, bu sektörde işe başladıklarında ürünlerin ithal alındığını anımsattı. Yerli üretilen bir ürünün çok az olduğunu vurgulayan Varlık, geçmiş zamanlarda mutfakların fayans beton tezgahlarda ve bir iki pişiriciyle çalıştığını, şimdi ise dünyanın en modern tesislerindeki mutfakların Türkiye’de de bulunduğuna dikkat çekti. Varlık, Amerika, Rusya, Afrika ve dünyanın çeşitli bölgelerine giderek mutfaklar kurduklarını, sektörde dünyayla rekabet ettiklerini aktardı.

Teknoloji Yatırımları Yapılıyor

Endüstriyel mutfak sektöründe fırın, buzdolabı, döner ocağı, servis bankosu, kahve makinası gibi 3 binin üzerinde ürün üretimi yaptıklarına işaret eden Varlık, bu ürünlerin bazılarının hala Türkiye'de üretilmediğini anlattı. 3 binin üstündeki ürün yelpazesiyle 85 ülkeye ürün ihraç edildiğini belirten Varlık, ürünlerin yüzde 15’lik bölümünün ithal alınmaya devam edildiğinin bilgisini verdi. İthalatı daha da azaltmayı hedeflediklerini aktaran Varlık, teknolojinin geliştiğini ve teknolojiye yatırım yaptıklarını vurguladı.

Eğitimli insan gücü ve yüksek teknolojili tesislerle Türk mutfak sektörünün daha güçlü olduğunu belirten Varlık, zamanla daha çok ülkeye ürün ihraç edileceğini anlattı. Dünyanın çoğu ülkesi tarafından Türk mutfak ürünlerinin tercih edildiğini dile getiren Varlık, 82 ülkenin otellerinde ya da endüstriyel mutfaklarında Türk imzası olduğuna değindi.