Türk Endüstriyel Mutfaklar 82 Ülkeye İhraç Ediliyor
Advert Advert Advert


Türk Endüstriyel Mutfaklar 82 Ülkeye İhraç Ediliyor


Türk Endüstriyel Mutfaklar 82 Ülkeye İhraç Ediliyor
Türk Endüstriyel Mutfaklar 82 Ülkeye İhraç Ediliyor Dilara Bozdoğan - Tarih: 2018-02-06 Saat: 14:30:07
Anasayfa İthalat&İhracat Türk Endüstriyel Mutfaklar 82 Ülkeye İhraç Ediliyor

Bursa'da 40 senedir endüstriyel mutfak sektöründe hizmet veren İnoksan, dünyanın çeşitli bölgelerinde 82 ülkeye ürün ihraç ediyor.

Muhabirlere yapmış olduğu açıklamalarda İnoksan Yönetim Kurulu Başkanı Vehbi Varlık, 1980 senesinden bu yana endüstriyel mutfak sektöründe İnoksan markasıyla faaliyetlerini sürdürdüklerini anlattı. Otel, fabrika, kafe, bar, restoran, okul ve hastaneler için endüstriyel mutfak üretimi gerçekleştirdiklerini ifade eden Varlık, bu sektörde Türkiye'de ilk ihracat yapan firmanın kendileri olduğunu belirterek, bugün 5 kıtada 82 ülkeye ürün ihraç ettiklerini bildirdi.

82 ülke tarafından Türk mutfak sanayisinin ürünlerinin kullanıldığını dile getiren Varlık, bu sektörde işe başladıklarında ürünlerin ithal alındığını anımsattı. Yerli üretilen bir ürünün çok az olduğunu vurgulayan Varlık, geçmiş zamanlarda mutfakların fayans beton tezgahlarda ve bir iki pişiriciyle çalıştığını, şimdi ise dünyanın en modern tesislerindeki mutfakların Türkiye’de de bulunduğuna dikkat çekti. Varlık, Amerika, Rusya, Afrika ve dünyanın çeşitli bölgelerine giderek mutfaklar kurduklarını, sektörde dünyayla rekabet ettiklerini aktardı.

Teknoloji Yatırımları Yapılıyor

Endüstriyel mutfak sektöründe fırın, buzdolabı, döner ocağı, servis bankosu, kahve makinası gibi 3 binin üzerinde ürün üretimi yaptıklarına işaret eden Varlık, bu ürünlerin bazılarının hala Türkiye'de üretilmediğini anlattı. 3 binin üstündeki ürün yelpazesiyle 85 ülkeye ürün ihraç edildiğini belirten Varlık, ürünlerin yüzde 15’lik bölümünün ithal alınmaya devam edildiğinin bilgisini verdi. İthalatı daha da azaltmayı hedeflediklerini aktaran Varlık, teknolojinin geliştiğini ve teknolojiye yatırım yaptıklarını vurguladı.

Eğitimli insan gücü ve yüksek teknolojili tesislerle Türk mutfak sektörünün daha güçlü olduğunu belirten Varlık, zamanla daha çok ülkeye ürün ihraç edileceğini anlattı. Dünyanın çoğu ülkesi tarafından Türk mutfak ürünlerinin tercih edildiğini dile getiren Varlık, 82 ülkenin otellerinde ya da endüstriyel mutfaklarında Türk imzası olduğuna değindi.

Advert
İnoksan Endüstriyel Mutfak İhracat Bursa Vehbi Varlık
KREDİ HABERLERİ
Tarım Kredileri! Hangi Bankalar Tarım Kredisi Veriyor? Tarım Kredileri! Hangi Bankalar Tarım Kredisi Veriyor? Tarım kredisi veren bankalar başlangıç harcamaları, tarımda kullanılan araç ve gereçler, ürünlerin sağlıklı büyümeleri için gerekil olan tüm harcamalar için...
Kredi Çekmek mi Kredi Kartından Nakit Çekmek mi?
Kredi Çekmek mi Kredi Kartından Nakit Çekmek mi? Bankalardan kredi kullanmak ve kredi kartından nakit çekmek ihtiyaçlar dikkate alındığı zaman biri diğerine göre çok daha avantajlı hale gelmektedir. Her ikisinin de değerlendirilmesi sonucunda...
Ayda 500 TL Taksitle Ev Alınır mı?
Ayda 500 TL Taksitle Ev Alınır mı? Ev sahibi olmak ya da ev alarak yatırım yapma herkesin hayalidir. Bunun için de yeterli tutarda nakit paranın olması gerekir. Bu nedenle de çoğu vatandaş hayallerini, isteklerini ertelemek zorunda hisseder. Ancak bu yanlış bir...
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Merkez Bankası Enflasyon Rakamlarını Değerlendirdi
Merkez Bankası Enflasyon Rakamlarını Değerlendirdi
Bitcoin İçin Kritik Uyarı!
Bitcoin İçin Kritik Uyarı!