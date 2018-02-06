Kira Geliri Elde Edenler Dikkat! Kira Vergisi Dönemi Başlıyor
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Kira Geliri Elde Edenler Dikkat! Kira Vergisi Dönemi Başlıyor


Kira Geliri Elde Edenler Dikkat! Kira Vergisi Dönemi Başlıyor
Kira Geliri Elde Edenler Dikkat! Kira Vergisi Dönemi Başlıyor Dilara Bozdoğan - Tarih: 2018-02-06 Saat: 14:48:30
Anasayfa Emlak Kira Geliri Elde Edenler Dikkat! Kira Vergisi Dönemi Başlıyor

1.9 milyon ev ve işyeri sahibi elde ettiği kira gelirini 1 Mart tarihi itibarıyla bildirecek.

Ev ve işyeri kiraya veren vatandaşlar için vergi dönemi başlıyor. 2017 senesinde kira geliri elde edenler, 1-26 Mart tarihileri arasında vergi beyannamesi yapacak. Aralık 2017 tarihi itibarıyla kira geliri sebebiyle vergi mükellefi olanların sayısı 1.9 milyon kişi. Kira gelirleri için istisna tutar 3900 lira. Senelik bazda 3900 liranın altında kira geliri olan vatandaşların beyanname vermesi gerekmeyecek.

Kira gelirine yönelik beyanlar hazır beyan sistemi üzerinden yapılıyor. 2017 senesinde ne kadar kira geliri elde edilmişse o kadar beyanname yapılacak. Ev 2 ay atıl kaldıysa ve 10 aylık kira geliri elde edilmişse 10 aylık kira geliri beyan edilecek. 60 yaşın üstünde, engelli, okuma-yazma bilmeyen ve hastalara talep edilmesi halinde maliyeden randevu alınarak vergi memuru gönderilecek.

Ödenecek Kira Vergisi 2 Yöntemle Belirlenecek

Kira gelirinin beyan edilmesiyle ilgili 2017 senesi sonlarında yenilikler yapıldı. Kira gelir beyanına ilişkin yapmış olduğu değerlendirmelerde Denetim Turkey Başkanı ve Yeminli Mali Müşavir Dr. Hayrullah Doğan, kira gelirini beyan ederken 2 yöntemden birinin kullanılacağını dile getirdi. Götürü gider yöntemi ya da gerçek gider yönteminin kullanılacağını anlatan Doğan, bu yöntemlerin seçiminin ödenecek vergi tutarı yönünden çok önemli olduğunu ifade etti.

Götürü gider yönteminin seçilmesi durumunda iki senelik süre zarfı içinde bu yöntem değiştirilemeyecek. Avantajı ise konuta 1 kuruş dahi masraf edilmese bile indirim hakkı sağlıyor olması. Eskiden götürü gider uygulamasında yüzde 25 oranında indirim hesaplanıyordu. Bu oran 2017 senesinde elde edilen gelirlerden başlamak şartıyla yüzde 15 oranına düşürüldü. Kiraya verilmiş konutla ilgili hiçbir gider yoksa bile yüzde 15 indirim hakkı olacak.

Gerçek giderde yönteminin seçilmesi durumunda mülk sahibinin üstlendiği aydınlatma, ısıtma, su ve asansör giderleri, mülke dair sigorta giderleri, mülk konut ise banka kredisiyle alınması durumunda 5 sene süreli faiz ödemeleri, mülke ait vergi, resim, harç ve şerefiyelerle belediyelere ödenen harcamalara iştirak payları, gayrimenkule ait bakım onarım ve idame giderleri, mülk sahibi kendisi de kirada oturuyorsa ödediği kira giderini vergi hesabından düşülebilecek. 

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