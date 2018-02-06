ArtBizTech tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen bang. Art Innovation Prix’nin 2018 yılı ana sergisinde yer alacak projeler belirlendi. İş, teknoloji, bilim ve sanat dünyasının önde gelen isimlerinden oluşan jüri, alınan başvurular içerisinden 21 tanesini seçti. Projeler, mentorların desteğiyle yürütülecek geliştirme aşamasının ardından, ilk olarak 3 Mayıs’ta 42 Maslak Art!SPACE Gallery’de sergilenecek.
İnovasyon danışmanlığı firması ArtBizTech, bang. Art Innovation Prix 2018 ile inovasyon dünyası ve sanatı buluşturmayı sürdürüyor. Yeni medya, biyo sanat, kinetik sanat ve veri sanatı gibi, teknolojik ve bilimsel unsurları barından sanatsal çalışmaların hayata geçirilmesine önayak olan program bu yıl ikinci kez gerçekleştiriliyor.
Bir buçuk aylık başvuru sürecinin ardından 22 Ocak’ta toplanan jüri, bu yılki sergi serisinde yer alacak isimleri belirledi. Alınan başvurular estetik yargı, inovatif çıkarım, özgünlük ve sanatsal metin bütünlüğü gibi kriterlere göre değerlendirildi. Değerlendirme sonucunda seçilen 21 eser, 3 Mayıs’ta 42 Maslak Art!SPACE Gallery’de sergilenecek. Sonrasında yıl boyunca farklı mekan ve organizasyonlarda da, bu eserleri farklı seçkiler halinde görmek mümkün olacak.
bang. Art Innovation Prix 2018 jürisinde FERKO İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Meriçten, çalışmalarına MGV, Harvard ve MIT’de devam eden biyomedikal mühendisi Prof. Dr. Mehmet Toner tasarımcı, sanatçı ve araştırmacı Pınar Yoldaş, medya sanatçısı, yönetmen ve araştırmacı Refik Anadol, sanatçı Server Demirtaş ve MV Holding Yönetim Kurulu üyesi Yasemin Vargı yer aldı.
Detaylı bir değerlendirme sonucu seçilen projelerin sahipleri, bundan sonraki süreçte mentorlardan destek alarak projelerini geliştirecekler. İş, bilim ve sanat dünyasının başarılı profesyonellerinden oluşan mentor ekibi projelere kendi bakış açıları ve deneyimleriyle destek olacaklar.
Projeleri bang. Art Innovation Prix 2018 programında sergilenme hakkı elde eden sanatçıların isimleri şu şekilde:
Ayfer idil Kemaloğlu
Ayşe Hilal Ateş
Damla Yücebaş
Elif Bozlak
Engin Kaya & Sinan Kolip
Ersin Öztürk
Hale Arslan
Hamza Kırbaş
Hazal Fırat
İlayda Yeşilova
İlhami Tunç Gencer
İlker Çetin & Gökhan Bağcılar & Galip Argun & Mustafa Yıldırım
Kıvanç Sert
Mert Bayraktar
Mina Yancı & Kadir Salman
Nezihe Karakaya
Ozan Atalan
Pınar Akkurt & Ramazan Subaşı
Selin Karcı
Umut Reyhanlı