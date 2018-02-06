Bang. Art Innovation Prix Sergisi İçin Geri Sayım Başladı
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Bang. Art Innovation Prix Sergisi İçin Geri Sayım Başladı


Bang. Art Innovation Prix Sergisi İçin Geri Sayım Başladı
Bang. Art Innovation Prix Sergisi İçin Geri Sayım Başladı Elif İşçi - Tarih: 2018-02-06 Saat: 14:52:06
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ArtBizTech tarafından düzenlenecek olan Art Innovation Prix sergisi için geri sayımın başladığı öğrenildi. Yapılan değerlendirmelerin ardından başvurular arasından sergide yer alması planlanan isimlerin açıklaması yapıldı.

ArtBizTech tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen bang. Art Innovation Prix’nin 2018 yılı ana sergisinde yer alacak projeler belirlendi. İş, teknoloji, bilim ve sanat dünyasının önde gelen isimlerinden oluşan jüri, alınan başvurular içerisinden 21 tanesini seçti. Projeler, mentorların desteğiyle yürütülecek geliştirme aşamasının ardından, ilk olarak 3 Mayıs’ta 42 Maslak Art!SPACE Gallery’de sergilenecek.

İnovasyon danışmanlığı firması ArtBizTech, bang. Art Innovation Prix 2018 ile inovasyon dünyası ve sanatı buluşturmayı sürdürüyor. Yeni medya, biyo sanat, kinetik sanat ve veri sanatı gibi, teknolojik ve bilimsel unsurları barından sanatsal çalışmaların hayata geçirilmesine önayak olan program bu yıl ikinci kez gerçekleştiriliyor.

Bir buçuk aylık başvuru sürecinin ardından 22 Ocak’ta toplanan jüri, bu yılki sergi serisinde yer alacak isimleri belirledi. Alınan başvurular estetik yargı, inovatif çıkarım, özgünlük ve sanatsal metin bütünlüğü gibi kriterlere göre değerlendirildi. Değerlendirme sonucunda seçilen 21 eser, 3 Mayıs’ta 42 Maslak Art!SPACE Gallery’de sergilenecek. Sonrasında yıl boyunca farklı mekan ve organizasyonlarda da, bu eserleri farklı seçkiler halinde görmek mümkün olacak.

bang. Art Innovation Prix 2018 jürisinde FERKO İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Meriçten, çalışmalarına MGV, Harvard ve MIT’de devam eden biyomedikal mühendisi Prof. Dr. Mehmet Toner tasarımcı, sanatçı ve araştırmacı Pınar Yoldaş, medya sanatçısı, yönetmen ve araştırmacı Refik Anadol, sanatçı Server Demirtaş ve MV Holding Yönetim Kurulu üyesi Yasemin Vargı yer aldı.

Detaylı bir değerlendirme sonucu seçilen projelerin sahipleri, bundan sonraki süreçte mentorlardan destek alarak projelerini geliştirecekler. İş, bilim ve sanat dünyasının başarılı profesyonellerinden oluşan mentor ekibi projelere kendi bakış açıları ve deneyimleriyle destek olacaklar.

Projeleri bang. Art Innovation Prix 2018 programında sergilenme hakkı elde eden sanatçıların isimleri şu şekilde:

Ayfer idil Kemaloğlu

Ayşe Hilal Ateş

Damla Yücebaş

Elif Bozlak

Engin Kaya & Sinan Kolip

Ersin Öztürk

Hale Arslan

Hamza Kırbaş

Hazal Fırat

İlayda Yeşilova

İlhami Tunç Gencer

İlker Çetin & Gökhan Bağcılar & Galip Argun & Mustafa Yıldırım

Kıvanç Sert

Mert Bayraktar

Mina Yancı & Kadir Salman

Nezihe Karakaya

Ozan Atalan

Pınar Akkurt & Ramazan Subaşı

Selin Karcı

Umut Reyhanlı

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