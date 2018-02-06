Yeni yasaya göre 16 yaş ve üstü aracını hurdaya getiren araç sahipleri, yeni araç alımlarında ÖTV indirimi fırsatından yararlanacak. Yasa, otomobil haricinde hafif ticari, kamyonet, kamyon, otobüs gibi diğer araçları da kapsıyor. Konuya ilişkin yapmış olduğu açıklamalarda Maliye Bakanı Naci Ağbal, 16 yaş ve üstü aracın hurdaya ayrılması karşılığında, yeni araç alımında 10 bin liraya kadar ÖTV indirimi sağlanacağını bildirmişti.

İnternet Aramaları Yüzde 80 Arttı

Türkiye'de 16 yaş ve üstü araçların 4.3 milyon tane olduğu belirlendi. Buna ek olarak 163 bin tane minibüs ve 779 bin tane de kamyonet bulunuyor. 16 yaş üstündeki diğer ticari araçlar da dahil edildiğinde Türkiye’de 16 yaş ve üstündeki toplam araç sayısı 6 milyona yaklaşıyor. Hurda araç sahiplerine ÖTV fırsatı verecek bu yeni yasanın gündeme gelmesiyle beraberinde internetteki “Hurda Araç” aramalarında artış gözlemlendi. 2 Şubat tarihinde yasanın Meclis'e sunulması ile Sahibinden.com'da yapılan hurda araç aramalarının bir önceki haftaya göre yüzde 81 oranında arttığı belirlendi.

Hurda Araç Teşviği düzenlemesi hakkında değerlendirme yapan Nissan Türkiye Genel Müdürü Sinan Özkök, Türkiye'de 16 milyon otomobil ve hafif ticari araç olduğunu belirterek, bu araçların üçte birlik bölümünün 16 yaşından büyük olduğunu bildirdi. 2001 senesi ve daha eski araçların çevreyi daha çok kirleten araçlar olduğunu ve güvenlik açısından tehlikeli olduğunu belirten Özkök, bu uygulamada asıl amacın yurt içi pazarı canlandırmak olduğunu dile getirdi. Hurda teşviğinin çok olumlu bir gelişme olarak nitelendiren Özkök, bu araçların trafikten kaydının silinip tamamen parktan çekilebilmesini sağlamanın önemine işaret etti. Özkök, bu nedenle teşvik uygulamasının hızlı bir şekilde geçmesi gerektiğini belirterek, bu durumun satışlara da olumlu yansıyacağını öngördüğünü aktardı.