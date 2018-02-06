"WBAF Dünya Kongresi 2018” 18-20 Şubat tarihleri İstanbul'da Swissotel The Bosphorus'ta gerçekleştirilecek.Dünyanın lider borsaları, varlık fonu yöneticileri, ortak yatırım fonları, servet yönetim şirketleri, aile ofisleri, özel bankacılık birimleri, teknopark yöneticileri, 100 milyon dolar üzeri değerdeki şirketlerin uluslararası üst yöneticileri (CEO), melek yatırımcılar, girişim sermayesi fonları ve daha bir çok ülkeden bakanın katılımda bulunacağı WBAF Dünya Kongresi, Türkiye'yi uluslararası sermaye piyasalarının merkezi konumuna getirecek.

Toplam 250 milyar dolar tutarındaki sermayenin temsil edileceği kongreye, bin 200 melek yatırımcı katılımda bulunacak. 82 ülkeden 115 uluslararası konuşmacı, 31 WBAF ülke başkanı, 68 melek yatırım ağı başkanının bulunacağı kongrede, bunun yanı sıra 32 küresel panel, 12 yuvarlak masa toplantısı düzenlenecek.

WBAF Dünya Kongresi'ne bu sene ilk defa devlet başkanı seviyesinde katılım gerçekleşecek. Makedonya Cumhurbaşkanı Gjorge Ivanov, heyetiyle birlikte kongreye katılmak için Türkiye'yi ziyaret edecek. Türkiye'den ise Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ve heyeti, kongrede küresel melek yatırımcılarına hitap edecek, Mehmet Şimşek’in yanı sıra Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan'ın da açılış konuşmasını yapması planlanıyor.

Teknolojik Fırsatlar Değerlendirilecek

Dünyada ilk defa 100 milyon dolar ve üstündeki şirketlerin CEO'larını misafir edecek kongrenin ikinci gününde, CEO Zirvesi'ne Türk Telekom CEO'su Paul Doany başkanlık edecek. Bu panel ile CEO'ların emekli olduğunda melek yatırımcı olarak ekonomiye kazandırılması hedefleniyor. IBM Watsons Financial Services FinTech Kurulu Başkanı Paolo Sironi, finansal teknolojilerdeki fırsatlar hakkınde değerlendirme yapacak. Dünya Melek Yatırım Forumu, bu sene Hazine Müstaşarlığı tarafından akredite edilmiş 424 melek yatırımcıya ev sahipliği yapacak.