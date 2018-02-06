Akkuyu Nükleer Santrali ile ilgili uzun zamandır konuşulan iddiada bir gelişme yaşandı. Reuters haber ajansı tarafından Rus gazetesi RBC'ye atfedilerek açıklanan haberde, Akkuyu Nükleer Santrali’nin inşaat projesinde Rusya'nın ortağı olan Kolin İnşaat ve Kalyon İnşaat'ın projeden çekildiği belirtildi. Rosatom'un iki Türk şirketiyle 23 milyar dolar tutarında maliyetle yapması planlanan santral inşası için Japonya'da benzer bir projede iştirak olan Elektrik Üretim A.Ş. (EÜAŞ)’ın sorumluluk üstlenebileceği ifade edildi.

RBC'nin Rosatom'a yakın iki kaynağa göre verdiği haberde, Türk temsilcileri Kalyon ve Kolin İnşaat'tan herhangi bir cevap alınamadığı aktarıldı. , Kulis bilgisi olarak bugünki köşe yazısında açıklamalarda bulunan Cumhuriyet Gazetesi Çiğdem Toker, EÜAŞ'a ait Jersey Kanal Adaları'nda olan kamu sermayeli EUAS ICC’nin Akkuyu ortaklığı ile ilgili olduğunu dile getirdi. EUAS ICC, 2015 senesinde 50 milyon dolar sermayeyle hizmet vermeye başlamıştı.

EÜAŞ Genel Müdürü'nün açıklamalarına göre kaleme aldığı yazıda Toker, EÜAŞ'ın Jersey'de şirket kurma sebebini Sinop'a kurulması öngörülen Nükleer Güç Santralı (NGS) sürecinde kolaylık ve pratiklik sağlanması olarak anlattı. Türkiye'nin ortağı olan Japonya ve Fransa'nın da off-shore şirketleri bulunduğuna işaret eden Toker, Cengiz-Kolin-Kalyon (CKK) konsorsiyumunun yüzde 49 oranında hissesini devralmayı düşündüğünü belirterek, Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) ortaklığından çekilme kararı aldığını ifade etti.

Ticari Konularda Uzlaşmazlık Çıktı

Firma yetkililerinden alınan bilgiler kapsamında, CKK konsorsiyumu 4 bin 800 megavat kurulu güce sahip ve yatırım bedeli 20 milyar doların üstünde olan Akkuyu NGS'ye ortak olma konusunda Rusya Devlet Nükleer Enerji Kurumu Rosatom ile yaptığı görüşmelerde ticari konularda anlaşma sağlayamadı. CKK konsorsiyumu, 2017 Haziran ayında Rosatom ile santralin yüzde 49 hissesinin devrini planlayan bir protokol anlaşması imzalamıştı fakat sonra ana anlaşma aşamasında ortak paydada birleşememişlerdi.