Akkuyu NGS’nin Konsorsiyumu Projeden Çekildi!
Advert Advert Advert


Akkuyu NGS’nin Konsorsiyumu Projeden Çekildi!


Akkuyu NGS’nin Konsorsiyumu Projeden Çekildi!
Akkuyu NGS’nin Konsorsiyumu Projeden Çekildi! Dilara Bozdoğan - Tarih: 2018-02-06 Saat: 15:33:45
Anasayfa Şirketler Akkuyu NGS’nin Konsorsiyumu Projeden Çekildi!

8 sene önce imzalanan Akkuyu Nükleer Santrali projesi anlaşmasının, Rosatom ortağı konumunda olan Cengiz, Kolin ve Kalyon konsorsiyumu projeden çekilme kararına vardı.

Akkuyu Nükleer Santrali ile ilgili uzun zamandır konuşulan iddiada bir gelişme yaşandı. Reuters haber ajansı tarafından Rus gazetesi RBC'ye atfedilerek açıklanan haberde, Akkuyu Nükleer Santrali’nin inşaat projesinde Rusya'nın ortağı olan Kolin İnşaat ve Kalyon İnşaat'ın projeden çekildiği belirtildi. Rosatom'un iki Türk şirketiyle 23 milyar dolar tutarında maliyetle yapması planlanan santral inşası için Japonya'da benzer bir projede iştirak olan Elektrik Üretim A.Ş. (EÜAŞ)’ın sorumluluk üstlenebileceği ifade edildi.

RBC'nin Rosatom'a yakın iki kaynağa göre verdiği haberde, Türk temsilcileri Kalyon ve Kolin İnşaat'tan herhangi bir cevap alınamadığı aktarıldı. , Kulis bilgisi olarak bugünki köşe yazısında açıklamalarda bulunan Cumhuriyet Gazetesi Çiğdem Toker, EÜAŞ'a ait Jersey Kanal Adaları'nda olan kamu sermayeli EUAS ICC’nin Akkuyu ortaklığı ile ilgili olduğunu dile getirdi. EUAS ICC, 2015 senesinde 50 milyon dolar sermayeyle hizmet vermeye başlamıştı.

EÜAŞ Genel Müdürü'nün açıklamalarına göre kaleme aldığı yazıda Toker, EÜAŞ'ın Jersey'de şirket kurma sebebini Sinop'a kurulması öngörülen Nükleer Güç Santralı (NGS) sürecinde kolaylık ve pratiklik sağlanması olarak anlattı. Türkiye'nin ortağı olan Japonya ve Fransa'nın da off-shore şirketleri bulunduğuna işaret eden Toker, Cengiz-Kolin-Kalyon (CKK) konsorsiyumunun yüzde 49 oranında hissesini devralmayı düşündüğünü belirterek, Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) ortaklığından çekilme kararı aldığını ifade etti.

Ticari Konularda Uzlaşmazlık Çıktı

Firma yetkililerinden alınan bilgiler kapsamında, CKK konsorsiyumu 4 bin 800 megavat kurulu güce sahip ve yatırım bedeli 20 milyar doların üstünde olan Akkuyu NGS'ye ortak olma konusunda Rusya Devlet Nükleer Enerji Kurumu Rosatom ile yaptığı görüşmelerde ticari konularda anlaşma sağlayamadı. CKK konsorsiyumu, 2017 Haziran ayında Rosatom ile santralin yüzde 49 hissesinin devrini planlayan bir protokol anlaşması imzalamıştı fakat sonra ana anlaşma aşamasında ortak paydada birleşememişlerdi.

Advert
EÜAŞ Akkuyu NGS Konsorsiyum Çiğdem Toker EUAS ICC CKK Cengiz Kolin Kalyon Rosatom
KREDİ HABERLERİ
Tarım Kredileri! Hangi Bankalar Tarım Kredisi Veriyor? Tarım Kredileri! Hangi Bankalar Tarım Kredisi Veriyor? Tarım kredisi veren bankalar başlangıç harcamaları, tarımda kullanılan araç ve gereçler, ürünlerin sağlıklı büyümeleri için gerekil olan tüm harcamalar için...
Kredi Çekmek mi Kredi Kartından Nakit Çekmek mi?
Kredi Çekmek mi Kredi Kartından Nakit Çekmek mi? Bankalardan kredi kullanmak ve kredi kartından nakit çekmek ihtiyaçlar dikkate alındığı zaman biri diğerine göre çok daha avantajlı hale gelmektedir. Her ikisinin de değerlendirilmesi sonucunda...
Ayda 500 TL Taksitle Ev Alınır mı?
Ayda 500 TL Taksitle Ev Alınır mı? Ev sahibi olmak ya da ev alarak yatırım yapma herkesin hayalidir. Bunun için de yeterli tutarda nakit paranın olması gerekir. Bu nedenle de çoğu vatandaş hayallerini, isteklerini ertelemek zorunda hisseder. Ancak bu yanlış bir...
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Merkez Bankası Enflasyon Rakamlarını Değerlendirdi
Merkez Bankası Enflasyon Rakamlarını Değerlendirdi
Bitcoin İçin Kritik Uyarı!
Bitcoin İçin Kritik Uyarı!