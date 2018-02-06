BES fon büyüklüğünde sektör lideri AvivaSA, özellikle 50-99 ve 10-49 çalışanı olan 240 bine yakın işletmenin bünyesindeki yaklaşık 4 milyon çalışanın Otomatik Katılıma hızlı ve kolay dahil olabilmelerini sağlayacak online teklif alma uygulaması “Otomatik Katıl”ı hizmete soktu.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan AvivaSA CEO’su Fırat Kuruca, Otomatik Katılımın yeni fazında, “Dijitalleşen dünyada hızlı ve kolay çözümler hayati önem taşıyor. Uygulamamızla, yeni faz kapsamındaki tüm işverenler için, ciddi bir kolaylık sağlamayı amaçladık.” dedi.

Kuruca açıklamasında, “Otomatik Katıl” uygulamasının, kolay ve kullanıcı dostu özelliğinin altını çizerek; şunları söyledi: “Online teklif alma uygulamamızın ana amacı, işverenlerin, kurumsal web sitemiz üzerinden teklif alıp, kolay ve hızlı bir şekilde Otomatik Katılım sürecine dahil olmalarını sağlamak. Bu platform üzerinden firma yetkilileri, herhangi bir satış danışmanına ihtiyaç duymadan teklif alıp, sözleşme sürecini tamamlayabilecekler. İşverenler, www.avivasa.com.tr’de yer alan Otomatik Katılım sayfasında, “Keşfet”, “Teklifi Al” ve “Otomatik Katıl” bölümlerinde tüm gerekli işlemleri, süratle ve kolayca yapabilecekler. İşverenler, sistem hakkındaki yasal yükümlülüklerine ve sisteme dahil olmak için yapılması gereken bilgilere “Keşfet” bölümünden ulaşabilirler. “Teklif al” bölümünden talep edilen bilgileri girerek,kendileri için özel hazırlanan teklif, örnek sözleşme ve işveren bilgilendirme formunu inceleyebilirler. “Otomatik katıl” bölümünde ise, süreç için gerekli olan evrakları yükleyerek, süreci hızlı bir şekilde tamamlayarak, otomatik katılıma dahil olabilirler. İşverenler tüm bu süreçlerde “İşveren Yardım Merkezi”nden de destek alabilirler.”

1 Yıl Süre İle Check-up Hediye

Kuruca konuşmasına şu sözlerle devam etti: “Türkiye’de 2 bini aşkın kurum BES’te bizi tercih ediyor. Yurt genelindeki en büyük ve en güçlü kurumsal satış ekibine sahibiz. Özellikle Logo yazılım, Luca muhasebe sistemleri ve İşNet ile gerçekleştirdiğimiz Otomatik Katılım entegrasyonu ile Otomatik Katılım uygulamasının işverenlere getirdiği operasyonel iş yükünün azaltılmasını sağladık. İşverenlere sunduğumuz avantajların yanı sıra, 1 Ocak 2018 tarihinde Otomatik Katılıma dahil olan çalışanlara 1 yıl süre ile check-up hizmeti hediye ediyoruz